È la meta più bella nella storia del rugby? Dakuwaqa fa tutto il campo inseguito dagli avversari Peniasi Dakuwaqa, nazionale delle Fiji e giocatore di rugby dello Stade Francais nella Top14 francese, è stato protagonista di una stupefacente meta: un coast to coast di circa 100 metri dove ha dribblato tutti, anche un avversario a terra mentre era soccorso dal medico.

Molti l'hanno già definita la "meta del decennio", per altri è quella più bella di sempre della storia del rugby. Fatto sta che quanto accaduto in Stade Francais-Racing 92 nel campionato Top14 francese, ha visto protagonista la stella della nazionale delle Fiji, Peniasi Dakuwaqa, ha entusiasmato tutti, fan e addetti ai lavori. Una corsa coast to coast, per tutta la lunghezza del campo andando a segnare una meta pazzesca, un'impresa folle che è subito diventato l'emblema di uno dei più bei gesti tecnici di tutti i tempi.

Il gesto di Peniasi Dakuwaqa è diventato immediatamente virale sui social media perché ha segnato una meta straordinaria avvenuta negli ultimi 15 minuti di una partita equilibrata tra Stade Francais e Racing 92, con i primi in vantaggio 17-11 e che poi hanno vinto l'incontro assicurando il quarto successo di fila e così mantenendo il vantaggio di quattro punti sul Tolosa, in vetta alla classifica della Top 14 francese.

La realizzazione di Dakuwaqa, 26 anni, è arrivata subito dopo che il Racing 92 aveva calciato in profondità con il giocatore dello Stade Francais Paris che ha raccolto l'ovale ed evitando gli avversari l'ha prima riportata all'interno della propria linea di meta e poi ha iniziato il proprio assolo. A tutta velocità ha eseguito un chip-and-chase per rompere la linea di difesa iniziale del Racing. Un'intuizione vincente che ha permesso a Dakuwaqa di rilanciare la propria fuga in cui ha scartato anche un avversario a terra soccorso dal medico per concludere a meta per essere poi sommerso dai propri compagni esultanti.

Una corsa pazzesca, per una impresa che ha visto Dakuwaqa correre circa 100 metri tra il tripudio dei tifosi presenti allo stadio e consacrato poi sui social con commenti che ne hanno dipinto il testo atletico di assoluta grandezza compiuto nel derby della capitale che ha consegnato il successo allo Stade che ha così potuto ribadire il proprio dominio in campionato.