Due italiane nella finale del Mondiale di volley femminile: in Brasile sarà Scandicci-Conegliano

È una grande Italia in Brasile e la finale del Mondiale per Club di volley femminile si tinge d'azzurro: dopo l'impresa della Savino Del Bene Scandicci contro il Dentil Praia Clube in semifinale, anche la Prosecco DOC Imoco Conegliano vince la sua partita battendo in rimonta l'Osasco Sao Cristovao Saude e raggiungendo l'ultimo atto della competizione. Domani a San Paolo ci sarò un derby emozionante, la prima volta in assoluto nella storia della rassegna femminile.

Non era mai successo prima e le venete cercheranno di difendere il titolo conquistato nel 2024 per la terza volta contro le toscane che in semifinale hanno avuto vita più facili rispetto alle rivali che si sono trascinate per quatto set contro la squadra brasiliana e non sono apparse pienamente in forma come al solito nonostante le loro qualità.

Conegliano-Scandicci nella finale del Mondiale per club di volley

È già un'enorme soddisfazione per il volley femminile azzurro che per la prima volta monopolizza la finale del Mondiale per club: ci saranno due italiane a sfidarsi nell'ultimo atto della competizione che si giocherà domani alle 20:30 a an Paolo. Una situazione mai vista che dà continuità all'ottimo lavoro che le ragazze stanno portando da diversi anni. Conegliano parte sicuramente favorita, anche se in semifinale ha faticato tantissimo contro le brasiliane dell'Osasco e hanno dovuto mettere in atto una grande rimonta.

Scandicci invece si gode dal gradino più alto un percorso meraviglioso: le toscane sono all'esordio nella competizione e hanno raggiunto la finale in maniera del tutto inaspettata trascinate dall'enorme talento di Ekaterina Antropova, leader della squadra e autrice di 20 punti nella semifinale. Sarà una finale che resterà nella storia e che certifica lo stato di salute del movimento del volley italiano, dominatore assoluto in qualsiasi competizione.