Mondiali di Rugby oggi in TV, dove vedere Inghilterra-Fiji e Francia-Sudafrica: le partite dei quarti I quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023 si concludono con Inghilterra-Fiji e Francia-Sudafrica. Le partite si potranno vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai e a pagamento su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Si chiudono i quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023. Il programma di oggi, domenica 15 ottobre 2023, prevede con Inghilterra-Fiji alle ore 17.00 e Francia-Sudafrica alle ore 21.00. Le partite si potranno vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai e a pagamento su Sky.

La prima sfida vedrà gli inglesi affrontare le Fiji: i ragazzi di Steve Borthwick vengono da quattro vittorie su quattro in un girone non complicatissimo mentre la selezione oceanica ha conquistato a sorpresa l’accesso ai quarti di finale in un girone assurdo, dove con due sconfitte su quattro gare ha chiuso al secondo posto. Un match aperto ad ogni risultato.

Questa prima fase ad eliminazione diretta si chiude con i padroni di casa della Francia che ospitano i campioni in carica del Sudafrica: una supersfida a tutti gli effetti: In campo scenderanno la seconda (Francia) e la terza (Sudafrica) squadra nel ranking mondiale e non è facile esprimere una favorita alla vigilia. Fabien Galthiè dovrà fare a meno di Romain Ntamack e di Antoine Dupont mentre gli Springboks hanno ritrovato Handré Pollard, che ha limato qualche limite evidenziato nei primi match.

Rugby World Cup 2023, le partite: gli orari TV

ore 17, Inghilterra-Fiji, diretta Sky Sport Uno/Rai Sport HD/NOW/Rai Play

ore 21, Francia-Sudafrica, diretta Sky Sport Arena/Rai Sport HD/NOW/Rai Play

Inghilterra-Fiji, dove vederla in TV e in streaming

La gara tra Inghilterra e Fiji è molto attesa: si gioca domenica 15 ottobre alle ore 17.00 a Marisiglia e la partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Sport HD e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201). Per vedere la gara in streaming ci sono tre possibilità: gratis su Raiplay oppure a pagamento su SkyGO e Now.

Dove vedere in TV e streaming Francia-Sudafrica

In serata Francia e Sudafrica si daranno battaglia per un posto in semifinale e chiuderanno il quadro dei quarti: si gioca domenica 15 ottobre alle ore 21.00 a Parigi. Diretta TV su Rai Sport HD in chiaro e a pagamento su Sky, al canale Sky Sport Arena (numero 204). La sfida si potrà seguire anche in streaming su Raiplay gratuitamente e a pagamento su SkyGO e Now.