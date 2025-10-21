Doug Martin muore mentre è sotto la custodia della polizia, l’ex stella dell’NFL aveva 36 anni

A 36 anni è morto Doug Martin, ex giocatore dell’NFL che ha legato la sua carriera in particolare ai Tampa Bay. Martin ha perso la vita dopo una colluttazione con la polizia.

A 36 anni è morto Doug Martin, ex giocatore della NFL. Martin ha perso la vita dopo una colluttazione con gli agenti che lo stavano arrestando. La polizia della California ha dichiarato che era in corso un'indagine per un'irruzione in un'abitazione di Oakland. L'ex atleta ha perso i sensi dopo essere stato preso in custodia, trasportato in ospedale ha perso la vita. La sua causa della morte non è stata resa nota. Negli Stati Uniti viene ricordato per le sue tante splendide stagioni con i Tampa Bay Buccaneers.

La morte dopo essere stato preso in custodia dalla polizia

L'unica certezza è che Martin purtroppo ha perso la vita, a 36 anni, per ora c'è stato mistero però sulle cause della morte. Poi è arrivata una dichiarazione a nome della famiglia che ha chiarito l'evoluzione degli eventi: "A seguito di recenti notizie dei media sulla prematura scomparsa di Doug, la famiglia desidera chiarire le circostanze. I genitori di Doug stavano attivamente cercando assistenza medica per lui e avevano contattato le autorità locali per il sostegno. Sentendosi sopraffatto e disorientato, Doug è fuggito dalla casa durante la notte ed è entrato nella residenza di un vicino a due porte più in basso, dove è stato preso in custodia dalla polizia". Gli agenti coinvolti sono stati posti in congedo amministrativo retribuito.

La carriera di Doug Martin: il meglio con i Tampa Bay

Doug Martin era nato nel 1989 e nel 2012 era stato scelto dai Tampa Bay Buccanners, cinque stagioni con la squadra della Florida con due nomine per il Pro Bowel. La sua carriera l'ha chiusa con gli Oakland Raiders nel 2018. Per i Tampa Bay è stata una leggenda, è considerato uno dei 50 migliori giocatori di tutti i tempi della franchigia.

I Tampa Bay hanno pubblicato un post e hanno rilasciato una nota sull'accaduto: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia dell'improvvisa e inaspettata scomparsa di Doug Martin. Doug ha lasciato un segno indelebile nella nostra franchigia". A ruota è arrivato pure il ricordo del sindaco di Oakland Barbara Lee: "Piangiamo la scomparsa di Doug Martin, un cittadino che ha avuto una brillante carriera nella Nfl e che è tragicamente morto sabato mattina. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari".