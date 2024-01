Dilettante vince prestigioso torneo di golf ma non può incassare il premio: il 2° diventa milionario Il giovane americano Nick Dunlap ha vinto un importante torneo di golf in California, ma essendo dilettante non ha potuto incassare il milione e mezzo di dollari che spettava al vincitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Nick Dunlap ha vissuto una delle sensazioni più strane che può provare un giocatore di golf. Perché questo ragazzo di vent'anni da dilettante ha vinto un torneo di primissima fascia, ma essendo dilettante non ha potuto portare a casa il premio che spettava al vincitore e che ammontava a 1,5 milioni di dollari. Premio che è andato invece a chi si è piazzato secondo, che quantomeno ha potuto consolarsi per l'aver mancato il successo al The American Express 2024 con un ricchissimo assegno.

Non è la prima volta che accade, ma per la prima volta dal 1991 un golfista dilettante si presenta a un torneo Pro e addirittura lo vince. L'ultima volta era capitato a un mitco del golf Phil Mickelson che si aggiudicò il Northern Telecom Open (pure all'epoca si giocò a gennaio). Nick Dunlap invece è un ragazzo di vent'anni che intanto grazie a questo successo scala la classifica e passa dalla posizione 4061 alla 68ª.

Al The American Express Dunlap ha sbalordito tutti, alla quarta uscita tra i grandi ha fatto urlare tutti, la sua stella è sbocciata luminosa e c'è chi pensa possa emulare Tiger Woods – qualcosa in comune ce l'hanno essendo gli unici dilettanti ad aver vinto sia lo US Junior che lo US Amateur. Grazie a un terzo giro pazzesco (da 60) è riuscito ad allungare sul sudafricano Bezuidenhout, che pure era stato straordinario. L'ultimo giro è stato di livello per tutti, sia è imposto Nick supportato dalla famiglia, la fidanzata e il suo allenatore.

Lo status da dilettante però non ha permesso a Dunlap di incassare premi in denaro – anche se fosse arrivato settimo sarebbe stato così. Per questo il milione e cinquecentododici mila dollari, quasi un milione e quattrocentomila euro, è passato così tutto a Bezuidenhout, che però i 500 punti del vincitore non li ha incamerati. Il ventenne americano ora è una stella, forse deciderà di passare professionista e avrà la possibilità di giocare tornei Pro e di firmare anche contratti di sponsorizzazione, ha perso tanto, ma riceverà o meglio guadagnerà molto di più.

Queste le sue parole: "Ci ho messo molto a tirare l’ultimo putt, è vero. Ma ho voluto godermi il momento, perché nello sport come nella vita nulla è scontato. Potrei non avere più questa possibilità, quindi ho voluto vivermi al massimo quell’istante. Io pro da subito? “Non ne ho idea, in questo momento non voglio pensarci".