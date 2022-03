Diffusa chat tra colleghi, giornalista sportivo licenziato in tronco: “Sfortunatamente è lesbica” Tom Morris ha pagata cara una chat che riteneva confidenziale: qualcuno l’ha diffusa ed è diventata virale. È stato licenziato in poche ore.

A cura di Paolo Fiorenza

La carriera rampante di Tom Morris come giornalista sportivo di Fox Sports Australia è stata stroncata dai commenti misogini, omofobi e razzisti contenuti in due audio che sono stati diffusi nelle scorse ore. Morris – volto notissimo dall'altra parte del mondo – è stato infatti licenziato in tronco dal network ed a poco sono servite le sue scuse quando si è trovato travolto dalla tempesta.

Gli audio, che si ritiene siano stati registrati alla fine dell'anno scorso, sono stati originariamente condivisi in un gruppo WhatsApp privato prima di essere trapelati giovedì pomeriggio. "Sfortunatamente è un ragazzo lesbico…", diceva il giornalista di una collega, descritta come "la ragazza di gran lunga più sexy di Fox". E poi nell'altra clip Morris è riuscito a mettere assieme nella stessa frase un commento denigratorio su donne, asiatici, neri e omosessuali: "Per i ragazzi di livello 4, non sono asiatico, non sono nero, non sono una donna, non sono gay. Quindi non trattatemi come una merda – ha detto – Sono un uomo con un cuore e ho dei sentimenti".

Il suo grande cuore purtroppo non lo ha salvato dalla ferma presa di posizione da parte del canale, che lo ha licenziato oggi dopo che un'indagine interna ha stabilito che ha "oltrepassato il limite". Il direttore esecutivo di Fox Sports Steve Crawley ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che i commenti "inaccettabili" di Morris non sarebbero stati tollerati.

"La nostra cultura in Fox Sports si basa su un ambiente rispettoso e inclusivo e su un approccio equo per tutti – ha spiegato Crawley – Sebbene il giornalismo di Tom abbia dato un prezioso contributo a Fox Sports negli ultimi sette anni, il messaggio di cui siamo venuti a conoscenza ieri ha superato il limite. Era inaccettabile. Abbiamo i migliori del settore che lavorano in Fox Sports. Amiamo quello che facciamo e abbiamo la reputazione di essere un ottimo posto dove lavorare. La conclusione è che ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano lavorare con la consapevolezza di essere al sicuro, rispettati e apprezzati. Abbiamo tolleranza zero per qualcosa di meno".

Tom Morris è un giornalista molto noto in Australia

Le clip audio e video sono diventate virali entro poco tempo ed hanno indotto Morris a provare a metterci una pezza con una pubblica dichiarazione di scuse appena gli è stato comunicato il licenziamento da Fox: "Vorrei scusarmi incondizionatamente con tutti per i miei commenti disgustosi e vergognosi, che sono diventati pubblici ieri – ha scritto su Twitter – Sono particolarmente dispiaciuto per la persona coinvolta. Nessuno dovrebbe mai, in nessun luogo, o in nessun momento, essere descritto in quel modo. Mi vergogno profondamente del mio comportamento. I miei commenti sono stati dolorosi per molti e ora mi prenderò il tempo per ascoltare, imparare e lavorare per migliorare me stesso, assicurandomi di diventare una persona migliore. Sono veramente dispiaciuto per tutti". Avrà parecchio tempo per riflettere…