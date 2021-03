La contesa è durissima. Luna Rossa e Team New Zealand stanno dando vita a una splendida finale di America's Cup. La battaglia in acqua è forte, ma anche fuori si battaglia con le dichiarazioni di grandi protagonisti come Burling e Spithill, uno dei due timonieri di Luna Rossa. Finora le regate si sono decise alla partenza, chi ha avuto lo scatto migliore si è messo avanti e non è stato raggiunto dall'altra imbarcazione. Uno dei punti di forza di Luna Rossa è proprio la partenza, provata e riprovata allo sfinimento. I neozelandesi, che hanno una barca più veloce, lo sanno e cercano di sminuire l'importanza dello start.

Le prove di partenza di Luna Rossa con il gommone

Nelle settimane che hanno preceduto la finale di America's Cup gli allenamenti sono stati molto intensi. Luna Rossa si è concentrata moltissimo sulle partenze e ha effettuato numerose prove di partenza durante gli allenamenti, facendo un confronto con un gommone, non avendo a disposizione un'altra barca con cui simulare la partenza vera e propria.

New Zealand sminuisce l'importanza delle partenze

Team Emirates New Zealand sta cercando di sminuire le abilità in partenza di Luna Rossa, Peter Burling è stato netto a riguardo dicendo: "È sempre la barca più veloce quella che vincerà la Coppa, non solo quella che vince ogni partenza. Ogni squadra si è allenata in modo diverso e ha sviluppato la propria barca in maniera diversa. Noi abbiamo fatto in questo modo e Luna Rossa lo ha fatto in un altro".

La partenza con tanto, parola di James Spithill

James Spithill, uno dei due timonieri di Luna Rossa che è diventato quello con più successi in assoluto nella America's Cup, dopo il 2-2 ha ribadito che l'equilibrio continua a regnare e fondamentali sono le partenze: "Siamo 2-2, le barche si sono comportate bene. Questa è stata una buona giornata per tutte e due. Una volta che ti trovi negli scarichi è difficile. La partenza è andata a loro favore e questo ha un grande impatto. Non siamo riusciti ad andare verso il lato giusto, poi abbiamo commesso un piccolo errore. Ma sono soddisfatto della prestazione. Sicuramente la partenza conta tanto, le barche sono molto simili in diverse condizioni di vento".