Conor McGregor torna a combattere: l’incontro a dicembre su una sedia a rotelle Conor Mc Gregor scalpita per tornare a dare l’immagine di sé migliore dopo la brutta parentesi dell’aggressione a Francesco Facchinetti durante l’ultima vacanza romana. A 33 anni il lottatore di MMA irlandese non ritiene conclusa la sua parabola di vertice dopo le tre sconfitte negli ultimi quattro combattimenti: annunciato il suo ritorno.

A cura di Paolo Fiorenza

Lasciatosi alle spalle il ruolo di bullo che ha spaccato la faccia a Francesco Facchinetti durante la recente vacanza romana ed in attesa che la giustizia italiana gli faccia rendere conto delle sue azioni dopo la querela presentata dal DJ milanese, Conor McGregor ha assunto nuovamente le fattezze dell'atleta professionista una volta tornato nella sua Dublino, dove oltre a possedere un pub ed essere una leggenda vivente si allena abitualmente.

Il 33enne lottatore sembra ormai aver recuperato completamente dalla frattura alla tibia che gli è costata la sconfitta nell'ultimo combattimento contro Dustin Poirier – il terzo della serie contro lo statunitense, che ora è avanti due a uno nel conto delle vittorie – nel luglio scorso. I video caricati su Instagram da McGregor mostrano i progressi negli allenamenti ed un fisico scolpito come non mai. "Preparatevi al più grande ritorno nella storia dello sport", scrive The Notorious con l'arroganza che lo contraddistingue.

Il rientro di McGregor nell'Ultimate Fighting Championship non avverrà prima del 2022 in conseguenza della gravità del suo infortunio, ma intanto è stato annunciato un combattimento che lo vedrà protagonista a dicembre: non sarà sull'ottagono per un incontro di MMA, ma avrà luogo invece per una nobile causa. Secondo il comico irlandese Stevo Timothy, McGregor ha accettato di combattere alla sua serata di beneficenza in un incontro di boxe su sedia a rotelle.

L'evento, previsto per una data di dicembre ancora non comunicata, sarà in aiuto della Irish Wheelchair Association e vedrà anche l'organizzatore Timothy affrontare la medaglia olimpica irlandese Paddy Barnes in un altro incontro di boxe su sedia a rotelle. Il 39enne comico è rimasto parzialmente paralizzato nel 2005 ed è molto attivo sul fronte della sensibilizzazione alle condizioni dei disabili. Per McGregor si tratta sicuramente di un bel gesto, dopo l'orrenda parentesi romana che lo ha visto perdere molti tifosi nel nostro Paese. Intanto uno dei suoi ultimi post non lascia dubbi su condizione fisica e motivazioni per tornare al top: l'irlandese appare tiratissimo.