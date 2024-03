Conor McGregor si mostra in condizioni alterate: tifosi preoccupati per il suo comportamento L’ex campione irlandese di MMA ha alimentato dubbi sul suo futuro per com’è apparso in un’intervista. Le sensazioni lasciate durante l’evento di presentazione del film, Road House, non sono buone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cosa sta succedendo a Conor McGregor? Nell'ultimo video girato in occasione della presentazione del suo film d'azione, Road House, il lottatore irlandese appare in condizioni allarmanti. Lo strano atteggiamento non è passato inosservato perché questa volta c'è qualcosa di diverso che desta preoccupazione.

Ma come fa a tornare a combattere così? È la domanda che alimenta il tam tam social sull'ex campione di MMA che, da quando s'è fratturato la gamba sinistra nel confronto con Dustin Poirier, non è più rientrato nel circuito degli incontri. È guarito, s'è ristabilito, ha sfoggiato anche un fisico scolpito e una massa muscolare aumentata, s'è detto sempre pronto a rimettere piede nell'arena ma finora è rimasto ai margini.

Ce la farà mai a entrare di nuovo nella "gabbia" da fighter? Un anno fa avrebbe dovuto riassaporare il gusto della lotta contro Michael Chandler ma la ridda di minacce a distanza (che pure entrano nel corredo accessorio della guerra delle parole) è rimasta lettera morta.

Difficile ipotizzare se e quando duellerà ancora una volta, l'International Fight Week di giugno è l'appuntamento cerchiato in rosso sul calendario ma non v'è certezza che McGregor partecipi. Al riguardo le le sensazioni lasciate al pubblico di affezionati e appassionati di Arti Marziali Miste non sono buone.

Compulsivo nei movimenti, occhi sbarrati e sopracciglia costantemente alzate. In preda a strani tic e a una sudorazione eccessiva. Accelerato e particolarmente esaltato mentre risponde alla giornalista che gli parla durate la serata evento per la presentazione della pellicola che vede come protagonista la star d Hollywood, Jake Gyllenhaal. È questa la spiacevole impressione che McGregor ha fatto per quanto comunicato attraverso il linguaggio del suo corpo.

Lo stato di "The Notorious" è diventato oggetto discussione dopo la première del suo film d'azione, avvenuta durante il festival South By Southwest ad Austin, in Texas. E le parole del grande capo dell'UFC, Dana White, hanno contribuito ad alimentare perplessità sul futuro sportivo dell'ex campione: si è rifiutato di confermare quando McGregor potrà mai combattere di nuovo.

È un'ipotesi che al momento nemmeno riesce a immaginare. "Il primo problema è stato che si è rotto la tibia e ci è voluto un po' di tempo perché si riprendere – ha dichiarato White -. L'altro problema è che è dannatamente ricco. Conor, non ha bisogno di soldi".