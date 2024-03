Conor McGregor non riesce a controllare i movimenti di spalle e occhi: è un uomo in grande difficoltà L’ultimo video di Conor McGregor mostra un uomo in condizioni psicofisiche alterate: il lottatore MMA non riesce assolutamente a controllare gli spasmi del suo corpo, con le spalle che fanno su e giù senza alcun freno e gli occhi che si aprono e chiudono ripetutamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Le preoccupazioni sullo stato psicofisico, ma soprattutto mentale, di Conor McGregor – già espresse dai suoi tifosi e dagli appassionati di MMA dopo la diffusione di un video in cui lo si vedeva con gli occhi dilatati e in preda a movimenti compulsivi in occasione di un'intervista – si sono acuite nelle ultime ore nel vedere un altro filmato che si può definire decisamente angosciante. Nel nuovo video il 35enne lottatore irlandese non riesce assolutamente a controllare gli spasmi del suo corpo, con le spalle che fanno su e giù senza alcun freno e gli occhi che si aprono e chiudono ripetutamente. Inevitabile pensare ad uno stato di alterazione di McGregor davvero pesante: le immagini lo mostrano rispondere con difficoltà e passarsi la lingua sulle labbra per umettarla.

Ipotizzare un suo ritorno nell'ottagono in UFC, come pure McGregor aveva detto qualche giorno fa preannunciando un fantomatico combattimento con Micheal Chandler (peraltro in maniera unilaterale, senza che né il suo avversario né il boss dell'organizzazione Dana White ne sapessero qualcosa), appare francamente molto difficile. Almeno se questo è l'uomo, prima ancora che l'atleta.

Lo stesso attore americano Jake Gyllenhaal – presente al fianco del lottatore di Dublino in questa doppia intervista, in quanto entrambi protagonisti del film Road House, remake della pellicola del 1989 Patrick Swayze – osserva McGregor in maniera preoccupata e ad un certo punto gli mette la mano sulla spalla, forse cercando di fermarne i movimenti incontrollati.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente impegnativi per McGregor, che non si è risparmiato per promuovere il film, per il quale si dice abbia ricevuto un cachet di ben 4 milioni di sterline. Nella sua chiacchierata con Sports Illustrated, l'irlandese parla del suo debutto come attore, così come del realismo della scena di combattimento che lo vede protagonista, mentre è seduto accanto a Gyllenhaal, che nella pellicola interpreta l'ex combattente dei pesi medi UFC Elwood Dalton.

Ma le parole dette dai due sono passate decisamente in secondo piano di fronte al linguaggio del corpo assolutamente disturbante di McGregor, che appare non solo molto lontano dall'essere ancora un atleta in attività, ma anche scollegato dalla realtà che lo circonda, faticando ad esprimere concetti. Forse davvero il lottatore è finito quasi tre anni fa, quando il 10 luglio 2021 si fratturò la tibia nel combattimento perso con Dustin Poirier.