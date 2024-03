L’annuncio folle di McGregor per il suo ritorno ufficiale in UFC, ma c’è un problema: lo sa solo lui Conor McGregor ha annunciato in diretta TV il suo ritorno sull’ottagono e contro chi combatterà. Ma non c’è alcuna comunicazione ufficiale dell’UFC e anche il suo avversario è apparso assolutamente all’oscuro della notizia: “Tutto questo nasce assolutamente dal nulla…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'attesa è finita, l'UFC ritrova Conor McGregor e McGregor ritrova l'UFC. Un binomio che si era interrotto nel 2021 quando nel luglio di quell'anno il lottatore irlandese si fratturò la gamba sinistra contro Dustin Poirier. Da allora, tante parole e altrettanti annunci, mai portati a termine. Fino ad oggi, con The Notorious che ha anticipato in diretta TV il suo rientro ufficiale in UFC chiarendo anche contro chi combatterà. Ma c'è un problema: sembra aver deciso tutto lui, visto che nessuno ne sa nulla.

L'UFC deve ancora annunciare ufficialmente il ritorno di McGregor sull'ottagono ma il lottatore irlandese, come sua prassi, non ha aspettato nessuno e ha fatto tutto a modo suo. Così, in un collegamento in diretta con l'emittente americana ESPN, ha svelato senza troppi problemi con chi lotterà e quando, in quello che dovrebbe essere il suo ritorno ufficiale in combattimento, dopo oltre due anni di lontananza per il terribile infortunio subito nel 2021. McGregor contro Chandler nell'estate 2024: questa sarà la sfida che è stata a lungo solamente un piano ipotetico, ciclicamente preso come cartina da tornasole per il grande rientro dell'irlandese, ma mai confermata.

Ora il dado è stato tratto, McGregor non ha retto di fronte all'occasione di svelare lui per primo e in diretta TV una ghiotta anteprima e così si è esposto senza mezzi termini: "Abbiamo avuto la conferma qualche giorno fa che tutto funziona" ha spiegato in diretta ad ESPN. "Avevo svolto la mia preparazione in ritiro a Dubai mesi fa, ho fatto anche un ritiro a Cannes", ha detto McGregor. "Mi stavo preparando, e poi non stavo ottenendo nulla in cambio. Alla fine sono accadute altre cose e in un certo senso mi sono ritirato. Ma ora sono ritornato, quindi, non c'è nessun problema adesso: non posso ritirarmi ora."

Poi la domanda diretta: "combatterai contro Chandler?". Subito la risposta altrettanto diretta: "Sì, contro Michael Chandler. Lo farò saltare in aria vedrete… Sì, lo dico e lo faccio. Chandler in estate, è certo". Un annuncio a sorpresa che ha preso in contropiede tutti: il conduttore, ma anche l'intero mondo delle MMA e persino lo stesso ipotetico avversario. Chandler, infatti, era semplicemente un nome "chiacchierato", insieme a tanti altri tra cui quello di Topuria recentemente laureatosi campione nella categoria dei pesi piuma UFC.

Invece per McGregor – e al momento solo per lui – tutto è già deciso. Lo stesso Mike Chandler, di fronte al clamore mediatico dell'annuncio dell'irlandese ha manifestato tutta la propria perplessità, via social, dove ha evidenziato come non ne sapesse assolutamente nulla: "Non sono sicuro che sarò pronto per un incontro estivo…" ha scritto su X. "Tutto ciò è venuto fuori dal nulla… sono stato fuori dal giro… Potete chiedere a Dana di confermarlo?". Anche l'UFC non ha mai rilasciato note ufficiali sull'argomento e adesso toccherà a Dana Withe, attuale presidente della Ultimate Fighting Championship, che avrà l'ultima parola sulla questione. McGregor permettendo.