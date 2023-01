Conor McGregor investito da un’auto, ha visto la morte in faccia: il video finisce sui social Conor McGregor, il popolare lottatore, ha postato sui suoi social le immagini di un incidente di cui è stato vittima mentre si stava allenando in bici. Gli è andata bene.

A cura di Marco Beltrami

Paura per Conor McGregor. Il popolare lottatore ha sorpreso tutti caricando sui suoi profili social le immagini di un incidente di cui è stato vittima. La stella irlandese della MMA è stato travolto da un'auto mentre si stava allenando con la sua bicicletta. Fortunatamente il campione se l'è cavata, con qualche ferita e probabilmente delle contusioni. A giudicare dalle immagini poteva andare decisamente peggio.

Di solito McGregor carica su Instagram le immagini dei suoi allenamenti, o dei suoi momenti di svago o delle bizze che gli sono costate non poche polemiche. Questa volta però ha lasciato letteralmente tutti sorpresi postando dei video relativi a quanto accaduto nel pomeriggio. Nelle immagini si nota una bicicletta caduta sull'asfalto al centro di una strada, e una voce di una persona che sembra sconvolta. È proprio Conor McGregor che parla e racconta di essere stato vittima di un incidente stradale. Non riesce a smettere di spiegare il classe 1998 irlandese ancora sotto shock per il colpo: a quanto pare era a bordo della sua bici, quando è stato colpito in pieno da una macchina.

Nell'audio si vede McGregor ringraziare il cielo e la fortuna mentre in sottofondo si sente qualcuno scusarsi ("Sono seriamente dispiaciuto"). Infatti l'autista del mezzo a sua volta sconvolto, è prontamente sceso a prestare soccorso al lottatore che ad un certo punto si gira di spalle e mostra alla telecamera dello smartphone i segni della caduta. Il pantalone è strappato all'altezza della parte posteriore della coscia, con un principio di escoriazione.

Nella didascalia utilizzata per accompagnare le immagini poi McGregor ha spiegato in breve, alla sua maniera quanto accaduto. L'incidente è stato causato dai problemi creati dal sole all'autista del mezzo, che non è riuscito a vedere la bicicletta: "Ho appena preso un colpo di macchina da dietro. Una trappola solare, l'autista non poteva vedermi".La consapevolezza dell'irlandese è quella di aver rischiato davvero grosso. Un ruolo fondamentale è stato sicuramente anche il suo status di atleta professionista, che lo ha aiutato a reagire prontamente nei momenti dell'impatto: "Grazie a Dio, non era il mio momento. Grazie anche al wrestling e al judo. Avere consapevolezza mi ha salvato la vita".

L'ultimo video caricato da Conor McGregor è registrato poi all'interno dell'auto che lo ha colpito. Infatti il lottatore si è lasciato trasportare in ospedale per i controlli del caso proprio dall'uomo, protagonista dello sfortunato sinistro. Nessuna rabbia, o nervosismo da parte di The Notorius che ha accettato le scuse e anzi ha voluto tranquillizzarlo: "Tutto bene amico, tutto bene. Non ti preoccupare. Sarei potuto essere morto, ma va tutto bene". Una giornata difficile da dimenticare per l'atleta che si augura che quanto accaduto non abbia conseguenze per il suo ritorno sull'ottagono. D'altronde i suoi tifosi non aspettano altro.