Conegliano-Vero Volley oggi in finale di Champions League femminile: dove vederla in TV e streaming Conegliano-Vero Volley si sfidano per la finale della Champions League 2024 di volley femminile: il derby italiano si disputerà domenica 5 maggio alle ore 19.00 ad Antalya, in Turchia. Dove vedere la partita in diretta Tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Imoco Conegliano e Vero Volley Milano si sfidano nella finale della Champions League 2024 di volley femminile oggi, domenica 5 maggio, alle ore 19.00 ad Antalya in Turchia. Un derby italiano per decidere chi si laureerà Campione d’Europa. La sfida non sarà trasmessa in chiaro ma si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

Le Pantere hanno già vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana e vorrebbero completare un poker che sarebbe clamoroso mentre le meneghine vorrebbero fare il grande colpo proprio alle ultime battute della stagione. Conegliano insegue il suo secondo sigillo continentale dopo quello del 2021: si tratta della sua quinta finale continentale dopo quelle perse nel 2017 e nel 2022 contro il VakifBank Istanbul e quella del 2019 contro Novara. Milano sarà al primo appuntamento con la storia: non ha mai giocato una finale di Champions.

Come sono arrivate in finale Imoco e Vero Volley? Conegliano ha dominato il proprio raggruppamento e nel suo percorso ha eliminato le corazzate turche VakifBan Istanbul ed Eczacibasi Istanbul. Milano si è fatta largo nella fase a gironi e nella fase ad eliminazione diretta ha avuto la meglio sulle polacche dell’LKS Lodz e sulle turche del Fenerbahce Istanbul al golden set. C'è grande attesa per il testa a testa tra Isabelle Haak e Paola Egonu.

Dove vedere Conegliano-Vero Volley in diretta TV e streaming su Dazn

La finale di Champions tra Conegliano e Milano non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro perché i diritti della Champions League di volley femminile sono stati acquisti da DAZN: la piattaforma trasmettere l’incontro in diretta TV e streaming.

A che ora si gioca la finale di Champions League di volley femminile

La finale della Champions League 2024 di volley femminile tra Conegliano e Vero Volley si giocherà domenica 5 maggio ad Antalya, in Turchia: inizio programmato alle ore 19.00.