Chi è Tommaso Marini, il fiorettista medaglia d'argento alle Olimpiadi 2024 a Ballando con le stelle Il campione italiano di scherma Tommaso Marini, vincitore di due medaglie d'oro ai Mondiali e un argento alle Olimpiadi, è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle.

A cura di Alessio Morra

Tommaso Marini è uno dei tanti grandi schermitori italiani provenienti dalle Marche. Marini ha vinto due medaglie d'oro ai Mondiali e l'argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Classe 2000 ha la possibilità di vincere ancora tantissimo nel fioretto, ma intanto per le prossime settimane sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle, popolare programma TV di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Chi è Tommaso Marini, schermidore azzurro campione di fioretto

Marini è nato ad Ancona nel 2000, esattamente il 17 aprile. L'atleta azzurro è stato molto precoce e nel 2022 ha vinto per la prima volta la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo (in Egitto). Oro bissato, ma nell'individuale, l'anno successivo ha rivinto l'oro ma nell'individuale. Due medaglie d'oro agli Europei. Medaglia d'argento nel fioretto a squadre alle ultime Olimpiadi di Parigi. Ora un breve break dalla scherma con la partecipazione a Ballando con le stelle prima di ritornare in pedana.

La carriera di Marini: l’oro ai Mondiali 2023 e l’argento a squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024

Un campione vero Tommaso Marini che a una giovane età vanta già un palmares di tutto rispetto. Nel 2022 vinse l'oro a squadre, nel fioretto, nei Mondiali di Il Cairo, mentre nel luglio del 2023 Marini ha vinto la medaglia d'oro nella prova di fioretto individuale, a Milano, dove batté l'americano Itkin. Due le medaglie d'oro vinte anche agli Europei. Nel 2022 vinse sempre il titolo a squadre, mentre in questo 2024 si è aggiudicato l'oro nella gara individuale di Basilea.

Alle Olimpiadi di Parigi ci era andato con enormi speranze, e considerando l'oro individuale nell'ultimo Mondiale pareva il favorito, ma invece si è fermato agli ottavi, battuto dal francese Maxime Pauty per 15-14. Ma si è rifatto ampiamente nella gara a squadra, dove l'Italia del fioretto ha vinto la medaglia d'argento, vinto con Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Oro per il Giappone.

Tommaso Marini tra i concorrenti di Ballando con le stelle

Lo stesso Marini, poche settimane fa, aveva dato l'annuncio della sua partecipazione a Ballando con le stelle con un post sui suoi profili social. Non è uno dei favoritissimi, ma il suo è uno dei nomi più quotati. Marini è alto 194 centimetri e la sua grande eleganza potrebbero rappresentare un ottimo biglietto da visita per la competizione che andrà in onda, come sempre, su Rai 1.