Chi è Marco Gradoni, fenomenale timoniere che a 20 anni può finire al comando di Luna Rossa Marco Gradoni ha 20 anni e potrebbe essere promosso. Il giovane velista romano è uno dei candidati al ruolo di timonierie di Luna Rossa, così come Ruggero Tita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Al termine di un grande duello con INEOS, Luna Rossa è uscita sconfitta nella finale di Louis Vuitton Cup. Il tris è mancato, i britannici sono stati più bravi e più fortunati e si sono guadagnati la sfida con Team New Zealand nell'America's Cup. L'imbarcazione del Team Prada Pirelli ci riproverà ed ha già lanciato il guanto di sfida rassicurando sul proprio futuro, subito dopo la finale con INEOS. Ma qualcosa cambierà e potrebbe essere promosso Marco Gradoni, timoniere di 20 anni che potrebbe fare il grande salto.

Luna Rossa ci sarà nella prossima America's Cup

Lo skipper Max Sirena, a caldo, ha parlato del futuro e il progetto Luna Rossa continuerà: "La cosa positiva è che il team andrà avanti: credo che questa sia la cosa più importante per la vela, per i giovani, per i tifosi che seguono Luna Rossa da tanti anni". Il sogno è l'America's Cup. Sogno che non inseguirà Spithill, che si è già chiamato fuori. Mentre lo stesso Sirena è in dubbio, ci deve pensare. Dopo mesi in acqua c'è bisogno di rifiatare e capire se riprovarci. E pure Chicco Bruni potrebbe salutare la compagnia.

Ruggero Tita può cambiare ruolo

Luna Rossa pensa al futuro e valuta due soluzioni interne. Una è rappresentata da Ruggero Tita, che fa parte del team ed è un nome noto e di altissimo livello essendo anche un due volte oro olimpico (ha vinto a Tokyo '21 e Parigi '24) con Caterina Banti, e l'altra da Marco Gradoni, che di anni ne ha solo 20 e che ha già avuto l'imprimatur di Sir Ben Ainslie. Gradoniha vinto con Luna Rossa l'America's giovanile nelle acque di Barcellona. Il timoniere di INEOS di lui ha detto: "Bello vedere Marco vincere la Coppa America giovanile. Servono velisti come lui".

Gradoni è la nuova stella della vela

Ma chi è Marco Gradoni. Intanto è un ragazzo di vent'anni, perché è nato nel 2004. Gradoni è un predestinato: è stato premiato con il World Sailor of the Year (il premio per il miglior velista del mondo) dopo aver vinto il titolo mondiale tra gli Optimist per tre volte consecutive. Poi ha vinto la Youth America's Cup, la Coppa America under 25, al timone di Luna Rossa con l'altro timoniere Ugolini e i trimmer Falcone e Colaninno.

Gradoni è un uomo di mare, nella sua biografia è scritto che i suoi hobby sono il surf e il wing-foil e che se non fosse un velista professionista sarebbe diventato un capitano di lungo corso. Insomma una vita in acqua per questo ragazzo nel 2022, a diciotto anni, è entrato a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli e che pochi giorni fa ha vinto la Youth America's Cup. Forse molto presto sarà promosso.