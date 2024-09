video suggerito

Straordinaria Luna Rossa, ha vinto la Youth America’s Cup: schiantata in finale American Magic Il giovane equipaggio di Luna Russa si è imposto nel match race di finale su American Magic, vincendo la prima storica edizione della Youth America’s Cup, la competizione riservata agli under 25. Regata perfetta dell’AC40 italiano, dominante dalla partenza all’arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nel match race che valeva la storica vittoria alla 1ª edizione della Youth American's Cup di vela, il giovanissimo equipaggio di Luna Rossa si è confermato imbattibile, schiantando in finale gli statunitensi di American Magic. Una regata perfetta dei nostri Under25 che hanno comandato dalla partenza fino all'ultimo gate, regalando uno straordinario successo dopo aver dominato anche le fasi precedenti della competizione.

Dopo dodici regate di flotta tra girone di qualificazione e semifinali, Luna Rossa ha dunque finito nel modo migliore la propria avventura quest’oggi nelle acque al largo di Barcellona in un singolo spettacolare match race per la finale della prima edizione della Youth America’s Cup 2024, la Coppa America giovanile under 25.

La vittoria di Luna Rossa su American Magic: la finale perfetta

L'equipaggio italiano partiva con i favori del pronostico dopo quanto fatto vedere di buono fino alla finale e contro American Magic non ha deluso le aspettative. Partenza perfetta, sfruttando anche la penalità agli americani che hanno invaso la linea di partenza prima dei 2'10" come da regolamento. Poco dopo, il nostro AC40 veleggiava già a 60 metri di vantaggio, con 22 secondi di margine al gate 1. L'allungo irresistibile di Luna Rossa è però continuato, senza commettere errori al gate 3 la voragine è diventata di oltre 430 metri tra le due imbarcazioni, fino ad un vantaggio massimo di 32 secondi al gate 4. Sull'ultimo lato è stato un assolo impressionante, con Luna Rossa che ha tagliato per prima il traguardo con American Magic a inseguire, e chiudere con uno svantaggio di 36 secondi, che ha decretato il dominio italiano

Luna Rossa vincitrice della Youth America's Cup 2024: imbarcazione ed equipaggio

Sull’imbarcazione italiana c'era un equipaggio composto da tutti giovanissimi talenti emergenti della navigazione italiana, in totale 4, due timonieri e due trimmer. Sugli AC40, infatti, manca la figura dei cyclers presenti invece sulle imbarcazioni AC75: i due timonieri sono Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini mentre i trimmer Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone. L'AC40 con cui Luna Rossa ha vinto l'America's Cup dei giovani è perfettamente identico alle altre imbarcazioni in gara e dunque la differenza in acqua l'han fatta proprio i componenti dell'equipaggio.