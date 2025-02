video suggerito

Campione di bobybuilding va in bagno al bar e muore con due colpi di pistola: indaga anche il padre Il 24enne bobybuilder Grishall Drisner è stato trovato morto nel bagno di un bar a Città del Messico: si sarebbe sparato.

A cura di Paolo Fiorenza

Un campione di bodybuilding è morto in circostanze tragiche in Messico: il 24enne Grishall Disner è stato trovato cadavere nel bagno di un bar, in seguito a due colpi di pistola. Tutto lascia pensare a un suicidio. Alle indagini partecipa anche il padre del ragazzo, che è un alto funzionario della sezione omicidi della polizia locale.

Il giovane culturista Grishall Drisner trovato morto nel bagno di un bar: si sarebbe sparato

Disner era un culturista in grande ascesa, già campione dei concorsi di Mr. America e Mr. Mexico nelle categorie Junior, ovvero sotto i 23 anni, titoli vinti lo scorso anno. Seguitissimo su Instagram e TokTok, il giovane è stato visto alzarsi dal tavolo del Kows Bar di Città del Messico per andare in bagno, poco prima che si udissero due colpi di arma da fuoco. Uditi gli spari, gli avventori inorriditi si sono precipitati in bagno, dove hanno trovato Disner con ferite da arma da fuoco allo stomaco e alla testa. Una dinamica che fa pensare al suicidio, visto che nessun altro è stato visto entrare e uscire dal bagno del locale.

Poco dopo tutti sono stati evacuati dal bar e successivamente il personale di soccorso ha dichiarato Disner deceduto sul posto. La polizia ha esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza del bar e della zona circostante per cercare indizi su quanto accaduto, anche se ricostruzioni diverse dal suicidio sembrano difficili da sostenere. Secondo alcuni media locali, il bodybuilder aveva bevuto molto prima di andare in bagno.

La vicenda ha attirato sul luogo un grande spiegamento di forze, in ragione del fatto che il padre di Grishall Disner, Jorge Luis Disner, è coordinatore delle indagini presso la Procura della Repubblica per gli omicidi di Città del Messico, entrato in carica nel 2019 dopo che il suo predecessore era stato licenziato per i suoi legami con il cartello di Tlahuac. Anche per questo la tragedia del giovane culturista ha avuto ampio risalto: i social dell'influencer sono pieni di messaggi di chi lo piange.