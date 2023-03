Bravissima Giorgia Villa, conquista l’oro nella trave in Coppa del Mondo di ginnastica La ventenne bergamasca è stata perfetta nell’esecuzione dell’esercizio che l’ha spinta sul podio più alto a Baku, in Azerbaijan. Villa ha infilato al collo un’altra medaglia dopo l’argento nelle parallele. Gloria anche Belardelli nel corpo libero (argento).

Giorgia Villa ha conquistato l’oro nella trave dopo l’argento nelle parallele.

Un oro strepitoso dopo un argento. Il trionfo nella trave dopo quello sfiorato nelle parallele il giorno prima. Nella Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Baku (in Azerbaijan) Giorgia Villa è praticamente perfetta nell'esecuzione dell'esercizio (8.566) e con il punteggio totale di 13.966 sale sul gradino più alto del podio. Dietro di lei si piazza un'avversaria che sulla carta veniva data per favorita: la francese Marine Boyer (13.866 partendo da 5.8), già due volte sul podio agli Europei in questa specialità. Il bronzo è andato all'ucraina Anna Lashchevska (13.433 da 5.7).

Il talento della ventenne bergamasca, che nel 2018 l'aveva proiettata sotto i riflettori alle Olimpiadi giovanili e agli Europei, e la tenacia le hanno restituito (ma solo in parte) ciò che la cattiva sorte le aveva tolto con un brutto infortunio impedendole di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Si sta riprendendo, pezzo dopo pezzo, quella porzione di gloria che sembrava alla portata aggiungendo un altro metallo prezioso alla "collezione" che annovera un bronzo mondiale (2019), un oro europeo a squadra (2022). Prossimo appuntamento cerchiato in rosso in calendario: gli Europei di Antalya (in Turchia).

Nella seconda giornata di finali l'Italia ha ancora buone ragioni per sorridere grazie all'argento infilato al collo da Arianna Belardelli che nel corpo libero, alla sua prima prova da senior, ha ottenuto un buon secondo posto ma con un pizzico di rammarico per una sbavatura fatale: 12.833 il punteggio di Marine Boyer, che ha ottenuto l'oro, rispetto al 12.800 dell'azzurra che ha battuto la concorrenza della turca Sevgi Kayisoglu (12.566).

Podi, medaglie ma anche piazzamenti soddisfacenti. Nel novero delle gare spiccano anche la quinta posizione di Viola Pierazzini: nella gara della trave, che ha incoronato la connazionale, ha raccolto un 12.633 sicuramente positivo. Il bronzo europeo junior al campionato continentale di Monaco 2022 era al suo debutto in Coppa del Mondo tra le seniores. Dopo aver sfiorato il bronzo nel corpo libero, è arrivato un quinto posto anche per Nicola Bartolini al volteggio (media di 14.399) nella gara vinta dal filippino Carlos Yulo (14.933) davanti al britannico Harry Hepworth (14.816) e a Wai Hung Shek da Hong Kong (14.716).