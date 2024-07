Bolt contro una persona media sui 100 metri: la simulazione in soggettiva mostra l’abisso

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Riuscirà il nostro Marcell Jacobs a confermarsi campione olimpico a Parigi dopo l'exploit di tre anni fa a Tokyo? Il lotto degli avversari è agguerritissimo, con tanti velocisti che vantano tempi migliori dell'azzurro: anche mettere le mani su una medaglia sarà un grandissimo risultato per il 29enne di Desenzano. Tuttavia, per quanto possano andare veloci i vari Lyles, Thompson e Seville, è impossibile che possano battere il tuttora fantascientifico 9"58 stampato da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino del 2009. Se il 38enne giamaicano lascerebbe parecchio dietro questa generazione di velocisti, cosa succederebbe se affrontasse nei 100 metri una persona media? Lo disperderebbe, come mostra una simulazione al computer.

Usain Bolt davanti al tabellone col record del mondo a Berlino 2009

Usain Bolt messo a confronto con una persona media sui 100 metri: lo disperde

Un canale YouTube ha pubblicato qualche tempo fa un video comparativo tra Bolt e una ‘average person' che corrono entrambi i 100 metri. La persona media, dal nome immaginario di Robert, completa la sua corsa in un tempo assolutamente rispettabile di 15 secondi netti. Un risultato di cui essere soddisfatto, almeno finché non deve vedersela con Bolt e lì le cose si fanno durissime, anzi umilianti, visto che l'Usain simulato è quello migliore di sempre, ovvero quello del 9"58.

Robert esce bene dai blocchi, o almeno è quello che pensa lui, visto che riesce a stare alla pari col leggendario velocista giamaicano solo per circa mezzo metro. Da lì in poi si scava l'abisso, che si può apprezzare benissimo nell'ultima inquadratura simulata, in soggettiva dal punto di vista della persona media.

Bolt si allontana come un missile, fino a diventare un puntino all'orizzonte… e sono solo 100 metri. Il finto Robert non deve crucciarsi più di tanto, visto che anche il pur velocissimo Kylian Mbappé, quando è stato messo a confronto al computer con Bolt, ha fatto una figura barbina…