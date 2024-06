video suggerito

Bodybuilder muore a 36 anni per un’embolia polmonare: “Dio aveva bisogno di persone forti in cielo” Cíntia Goldani, 36enne culturista del Rio Grande do Sul, è deceduta alla vigilia di un evento sportivo internazionale in Brasile. Il messaggio struggente d’addio: “Eri un angelo dalle sembianze umane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La body-builder, Cíntia Goldani, morta all'età di 36 anni.

Un coagulo di sangue ha provocato un'embolia polmonare. È questa la causa della morte di Cíntia Goldani, 36enne bodybuilder del Rio Grande do Sul deceduta in Brasile a pochi giorni a un concorso di livello internazionale. Un recente attacco di polmonite avrebbe causato il peggioramento delle condizioni di salute. Nemmeno il trasporto immediato d'urgenza in ospedale è servito a salvarle la vita.

A dare la tragica notizia sono stati gli organizzatori dell'evento che, oltre a parlare delle gravi complicazioni, hanno dedicato alla donna anche un messaggio molto toccante. "Cíntia era un angelo che aveva sembianze umane. Dio aveva bisogno di persone forti in cielo. La famiglia MuscleContest non la dimenticherà mai".

Goldani aveva raggiunto il palcoscenico del professionismo da pochi anni: vi era entrata nel 2021 e un anno dopo la sua figura s'era fatta largo anche a livello nazionale. Aveva dinanzi a sé l'occasione per fare il grande salto e sottoporsi anche all'attenzione mondiale ma il destino ha scelto per lei un'uscita di scena drammatica.

Leggi anche Matija Sarkic muore a soli 26 anni: era stato nominato MVP contro il Belgio solo 10 giorni prima

Struggente il messaggio condiviso sui social da Gustavo Cesar, a sua volta culturista e compagno della 36enne. Le ha dedicato parole dolcissime e cariche di tenera tristezza per il grande dolore.

Questa è l'ultima foto che ho di te nel mio cellulare, ed è così che voglio ricordarti per sempre. Sorridevi felice e avevi una meravigliosa energia, sei stata la persona più bella che abbia mai incontrato al mondo! Vorrei poterti ringraziare per tutto quello che hai fatto per me, ma ti ringrazierò ogni giorno quando vedrò il tramonto.

L'assenza è presenza, recita un vecchio adagio. E porta con sé una lezione: amare in maniera incondizionata e aprirsi alla vita.

Ho conosciuto il vero amore, ho conosciuto l'amore più puro del mondo, ho incontrato la persona che mi ha fatto sperare ancora nella bontà dell'essere umano. Grazie Cíntia, sei fatta di puro amore e Dio ti ha voluto più vicino a lui. E ti ritroverò lì. Sarò un essere umano migliore con gli insegnamenti che mi ha trasmesso.

Cintia Goldani aveva una community di follower che cresca poco alla volta. Una sorta di diario quotidiano della sua esperienza nel mondo del bodybuilding. Ne spiccano alcuni in particolari, quelli relativi al suo debutto tra i professionisti. La 36enne bodybuilder sfila in pedana e sfoggia il sorriso migliore per quella occasione che definì "un momento incredibile. Sicuramente uno dei giorni più felici della mia vita, credo si possa vedere, no?!".