video suggerito

Atleta colpisce un’avversaria con il testimone e la manda in ospedale: è impazzita a gara in corso Follia durante una gara di atletica negli Stati Uniti con la povera Kaelen Tucker colpita violentemente da un’avversaria con il testimone di alluminio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scene mai viste durante una gara di atletica leggera della Liberty University. Durante la gara valida per la staffetta 4X2000 un'atleta è stata brutalmente colpita da una sua avversaria che ha letteralmente perso la testa. Un gesto inspiegabile, un vero e proprio raptus, costato carissimo alla povera Kaelen Tucker che ha rimediato conseguenze serie finendo in ospedale.

Atleta colpita da un'avversaria durante la staffetta, follia in pista

Questa studentessa della squadra di Brooksville che si era ben disimpegnate facendo registrare un record in una disciplina individuale, stava disputando la sua frazione di gara regolarmente quando è accaduto l'impensabile. Tucker in curva ha superato un'atleta della Norcom High School, passandole molto vicino. Le due si sono appena sfiorate, ma ecco il fattaccio: la ragazza di Norcom ha usato il suo testimone per colpire in modo violento alla testa Tucker.

L'incredulità di Tucker e della sua famiglia, aperta un'indagine

Quest'ultima ha sentito un colpo nella parte posteriore della sua testa e a poco a poco ha rallentato finendo fuori pista e accasciandosi. Subito sono intervenuti i soccorsi per questa ragazza che è stata trasportata nel nosocomio più vicino. Commozione cerebrale e possibile frattura del cranio per l'atleta della Brookville High School, sconvolta ovviamente per quanto accaduto. Ad ABC ha dichiarato: "Non riesco ancora a crederci, sono sotto shock. Sto ancora cercando di digerire tutto, non posso credere che sia successo".

La squadra di Norcom è stata squalificata per "l'interferenza di contatto" causata dalla sua atleta. Nel frattempo è stata anche aperta un'indagine su quanto accaduto, alla luce dei danni riportati dalla ragazza. Le autorità hanno detto che stavano ancora rivedendo la situazione e hanno commentato che è "un problema serio, soprattutto quando riguarda la sicurezza degli atleti nelle competizioni". Mentre l'atleta colpita ha dichiarato: "Perché l'ha fatto e perché non si è scusata?". La mamma che era sulle tribune ha dichiarato: "Nessuna scusa, né allenatori, né atleti. Niente e non credo sia stato un incidente".