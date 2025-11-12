Ana Bozovic presa a morsi bestiali: orribile episodio durante un combattimento di Jiu-Jitsu

Ana Bozovic pensava che avrebbe combattuto un incontro di Jiu-Jitsu all'insegna dei princìpi della lealtà e sportività, e invece si è ritrovata con un avambraccio completamente massacrato dai morsi bestiali della sua avversaria. L'esito finale non è stato condizionato, visto che l'atleta americana di origini serbe ha vinto in maniera nitida, ma la Bozovic non è riuscita a trattenersi dal postare l'immagine del suo avambraccio pieno di buchi provocati da denti umani e dall'aggiungere le sue considerazioni sulla pasta umana di chi le era davanti.

Ana Bozovic vince per squalifica dell'avversaria: è stata presa a morsi feroci

Il match in questione si è svolto qualche giorno fa al NAGA Grappling Jiu-Jitsu Tournament a Miami, nella divisione no-gi femminile, una categoria di gara in cui i combattenti non indossano il "gi" (la tradizionale uniforme di cotone con giacca, pantaloni e cintura). Si tratta di una variante che enfatizza un approccio più dinamico al grappling, ovvero al combattimento corpo a corpo che si concentra sulle tecniche di presa, controllo e sottomissione dell'avversario, senza l'uso di colpi (pugni, calci o ginocchiate).

Ana Bozovic ha dominato l'incontro con un takedown (ovvero una "presa al tappeto") e un controllo totale dall'inizio alla fine, ma l'avversaria è stata squalificata – mentre era bloccata a terra – per una serie di morsi sull'avambraccio della 44enne statunitense, che – oltre a praticare regolarmente il jiu-jitsu – fa l'analista immobiliare a Miami, dopo aver studiato matematica e fisica alla Columbia University.

La lottatrice ha poi pubblicato sui propri social una foto dei segni scioccanti dei morsi sul proprio avambraccio, affermando che "parlano da soli". "L'avversaria è una cintura marrone, che pesa circa 9 chili più di me. Per la cronaca, non si è scusata affatto e ha detto di non averlo fatto di proposito. È incredibile che questo non accada più spesso, se può succedere accidentalmente", ha scritto Ana sarcasticamente.

Ana Bozovic lavora nel settore immobiliare oltre a praticare Jiu–Jitsu

"È stato un incontro a senso unico, l'ho controllato fin dal takedown – ha continuato la Bozovic – È stata squalificata quando mi sono rialzata e l'arbitro ha visto il mio avambraccio. Per fortuna adesso sta molto meglio".