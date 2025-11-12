sport
video suggerito
video suggerito

Ana Bozovic presa a morsi bestiali: orribile episodio durante un combattimento di Jiu-Jitsu

La lottatrice americana di origini serbe Ana Bozovic ha pubblicato l’immagine scioccante del suo avambraccio, preso a morsi bestiali dalla sua avversaria, poi squalificata, in un combattimento di Jiu-Jitsu.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ana Bozovic pensava che avrebbe combattuto un incontro di Jiu-Jitsu all'insegna dei princìpi della lealtà e sportività, e invece si è ritrovata con un avambraccio completamente massacrato dai morsi bestiali della sua avversaria. L'esito finale non è stato condizionato, visto che l'atleta americana di origini serbe ha vinto in maniera nitida, ma la Bozovic non è riuscita a trattenersi dal postare l'immagine del suo avambraccio pieno di buchi provocati da denti umani e dall'aggiungere le sue considerazioni sulla pasta umana di chi le era davanti.

Ana Bozovic vince per squalifica dell'avversaria: è stata presa a morsi feroci

Il match in questione si è svolto qualche giorno fa al NAGA Grappling Jiu-Jitsu Tournament a Miami, nella divisione no-gi femminile, una categoria di gara in cui i combattenti non indossano il "gi" (la tradizionale uniforme di cotone con giacca, pantaloni e cintura). Si tratta di una variante che enfatizza un approccio più dinamico al grappling, ovvero al combattimento corpo a corpo che si concentra sulle tecniche di presa, controllo e sottomissione dell'avversario, senza l'uso di colpi (pugni, calci o ginocchiate).

Ana Bozovic ha dominato l'incontro con un takedown (ovvero una "presa al tappeto") e un controllo totale dall'inizio alla fine, ma l'avversaria è stata squalificata – mentre era bloccata a terra – per una serie di morsi sull'avambraccio della 44enne statunitense, che – oltre a praticare regolarmente il jiu-jitsu – fa l'analista immobiliare a Miami, dopo aver studiato matematica e fisica alla Columbia University.

Leggi anche
Mike Tyson e la malattia ai piedi: "Sembra che le dita siano esplose. Nessuna crema può aiutarmi"

La lottatrice ha poi pubblicato sui propri social una foto dei segni scioccanti dei morsi sul proprio avambraccio, affermando che "parlano da soli". "L'avversaria è una cintura marrone, che pesa circa 9 chili più di me. Per la cronaca, non si è scusata affatto e ha detto di non averlo fatto di proposito. È incredibile che questo non accada più spesso, se può succedere accidentalmente", ha scritto Ana sarcasticamente.

Ana Bozovic lavora nel settore immobiliare oltre a praticare Jiu–Jitsu
Ana Bozovic lavora nel settore immobiliare oltre a praticare Jiu–Jitsu

"È stato un incontro a senso unico, l'ho controllato fin dal takedown – ha continuato la Bozovic – È stata squalificata quando mi sono rialzata e l'arbitro ha visto il mio avambraccio. Per fortuna adesso sta molto meglio".

Altri sport
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Sinner torna in campo questa sera per la sfida con Zverev, duello a distanza con Alcaraz
Volandri e l'assenza di Sinner in Coppa Davis: "Con tutto quello che ha passato..."
L'ATP dà a Jannik Sinner un premio metafisico, non c'entra con la realtà tangibile: "Io?"
La reazione di Jannik dopo aver fatto un'intervista in lingua spagnola: "Ho sudato"
Musetti eroico con de Minaur, poi scherza. Ora c'è Alcaraz: "Un match facile..."
De Minaur distrutto: "Questa situazione mi sta uccidendo, rischia di mangiarmi vivo"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views