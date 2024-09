America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV

video suggerito

Dentro o fuori. Luna Rossa è a un bivio. In questo giovedì 19 settembre l'imbarcazione italiana scoprirà il proprio destino nella Louis Vuitton Cup. Luna Rossa è avanti 4-3 su American Magic nelle semifinali, ma gli americani hanno vinto le ultime tre regate. Alle ore 14 si terrà la race numero 8, in caso di vittoria Luna Rossa vola in finale con gli inglesi di INEOS Britannia. Dovesse perdere si terrà la race numero 9, l'ultima quella decisiva. Chi passerà dal 26 settembre si giocherà il titolo della Vuitton Cup e il ruolo di sfidante del Team New Zealand per l'America's Cup. Le semifinali si potranno seguire in chiaro su Italia 1, oltre che su Sky. Diretta streaming su Infinity, in chiaro, e per abbonati di di NOW e Sky, con Sky Go.

Luna Rossa era partita alla grande, vincendo le due regate in programma sabato scorso, e quelle in programma domenica scorsa. Sul 4-0 sembrava fatta, ma NYYC American Magic si è rifatta sotto e nell'ultima giornata delle semifinali contenderà l'accesso alla finale al team Prada, avanti comunque 4-3. Due eventualmente le regate in programma oggi. Se Luna Rossa vince la prima, la seconda non si terrà.

Luna Rossa in semifinale: avversario e orario di partenza

Programma semplice. Alle ore 14 a Barcellona scendono in acqua Luna Rossa e NYYC American Magic per la regata 8. Se Luna Rossa vince è in finale, in caso contrario a seguire, dopo un breve intervallo, si terrebbe la regata numero 9, quella che definirebbe la seconda finalista della Vuittuon Cup.

Giovedì 19 settembre

Ore 14 NYYC American Magic-Luna Rossa, race 8

14:50 Luna Rossa-American Magic, race 9

Dove vedere Luna Rossa in semifinale in diretta TV e in streaming

I diritti televisivi dell'America's Cup e della Louis Vuitton Cup in chiaro sono stati acquistati da Mediaset che a partire dalle ore 14 manderà in onda su Italia 1 le regate 8 e 9 tra Luna Rossa e American Magic. Streaming su Mediaset Infinity, sempre in chiaro. Sky trasmette le regate della Vuitton Cup, lo farà sui canali 201 e 205. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.