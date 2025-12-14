Ai Mondiali di freccette accade l’imprevedibile durante la gara: “Ally Pally” è morta?

Che fine ha fatto Ally Pally? È quello che si chiedono gli appassionati del mondo delle freccette, sempre più fenomeno di anno in anno. Ai Campionati Mondiali che si stanno infatti tenendo a Londra è successo qualcosa di clamoroso: la famosa o famigerata vespa, durante lo scontro tra Richard Veenstra e Nitin Kumar, è stata colpita a mezz’aria dal secondo proprio mentre scagliava il suo dardo. Le telecamere hanno immortalato il momento, decisamente curioso, scatenando le immediate reazioni del web.

Cos'è Ally Pally, la famosa vespa dei Mondiali di freccette

La vespa di Ally Pally (che poi è il diminutivo del palazzo che ospita l'evento) è diventata una vera e propria celebrità per gli appassionati delle freccette. Infatti, questo insetto spesso e volentieri ha fatto capolino all’Alexandra Palace di Londra in occasione dei Mondiali. Una presenza costante che durante le partite ha trovato un modo curioso di prendersi la scena: o ronzando vicino al palco, o addirittura disturbando i giocatori, con tanto di “attacchi” che in alcune occasioni hanno spinto anche i giudici a intervenire.

La storia della vespa Ally Pally e gli scontri con Luke Littler

La Ally Pally Wasp è diventata una sorta di mascotte non ufficiale del torneo, amatissima dai tifosi. Una componente fondamentale dunque di questo evento, che ha conquistato una grande popolarità a livello internazionale. Basti pensare che nei giorni scorsi c’è stato un curioso fuori programma tra il fenomenale Luke Littler e proprio Ally Pally: una vespa lo ha infastidito e non poco durante l’intervista, costringendo il campione a tentativi anche buffi di liberarsene. Littler conosce molto bene le vespe che fanno capolino all’Alexandra Palace, visto che l’anno scorso venne punto durante una gara.

Nelle immagini si può vedere Nitin Kumar pronto a tirare una delle sue freccette. Al replay, ecco l’insetto roteare nell’aria come se fosse stato colpito. Non si capisce bene come sia avvenuto il contatto con la vespa, che poi cade perpendicolarmente come stordita. Che fine ha fatto? Ne è nato un tormentone sul web, e non sono mancati i commenti ironici: qualcuno ha chiesto addirittura la squalifica per Kumar.