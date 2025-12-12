Luke Littler incontra la sua vecchia nemica Ally Pally: l’intervista in diretta TV diventa impossibile

A fine primo turno del PDC World Darts Championship, ospitato all'Alexandra Palace di Londra, il fenomeno mondiale di freccette, Luke Littler non si è potuto godere il successo su Darius Labanauskas, perché subito dopo la vittoria, si è ritrovato faccia a faccia con una sua vecchia nemica, la vespa "Ally Pally" che puntualmente si è ripresentata cercando di pungerlo, come aveva fatto già nel corso dell'edizione 2024. Trasformando l'intervista in diretta TV in un momento esilarante per le continue finte del campione inglese ad evitare l'insetto.

L'intervista di Luke Littler in diretta TV si trasforma in una mimica comica

"Eccola qui, è tornata a trovarti" ha esordito una divertita Emma Paton, presentatrice del PDC World Darts Championship nel vedere una vespa puntare dritta a Luke Littler e provare a pungerlo. "Abbi pazienza…" ha poi aggiunto, scoppiando a ridere di fronte alle mosse e finte comiche non riuscendo a proseguire l'intervista. Una scena ben presto diventata virale e che ha scatenato l'ironia dei fan sia presenti al palazzetto, gustandosi in diretta la scena, sia quelli che si sono riversati sui social.

La vespa "Ally Pally" ospite fisso del PDC World Darts Championship di Londra

Dopotutto, la sfida tra Littler e Ally Pally non è un inedito assoluto, anzi: è uno degli appuntamenti che oramai tutti gli appassionati attendono quanto e tanto più delle stesse sfide delle freccette tra campioni. Perché dal 2012 ad oggi la storia si sta ripetendo con una continuità rasente l'assurdo, con il clou che è stato raggiunto proprio un anno fa quando proprio Luke Littler venne punto da una vespa durante una gara al PDC World Darts Championship. Da quel giorno qualsiasi vespa è stata soprannominata "Ally Pally", in onore del palazzetto che ospita lo sciame, l'Alexandra Palace di Londra.

Luke Littler, vittima seriale della vespa "Ally Pally": il precedente del 2024

La "vespa Ally Pally" infatti invade regolarmente il palco durante le partite e le interviste, disturbando i giocatori e diventando nel tempo un meme virale tra i fan. Il soprannome, come detto, è stato preso da quello del palazzetto e le vespe sono già entrate nella storia per "attacchi" comici o dolorosi, spesso catturate in video che girano sui social. Il precedente principale risale all'edizione 2024, quando una vespa ha punto Luke Littler nel quarto di finale, poi vinto, contro Brendan Dolan.

Luke Littler durante il torneo del 2024, quando venne punto da Ally Pally

Littler, allora 17enne, riuscì malgrado tutto a proseguire la gara, minimizzando l'episodio: "Non mi ha fatto niente, ho sentito un bruciore ma ho proseguito ugualmente". Proprio questo evento, ha reso Littler una "vittima seriale" di "Ally Pally" che, puntualmente, si è ripresentata anche quest'anno.