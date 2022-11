Una docuserie sui BTS in arrivo su Diensy+, si chiamerà “BTS Monuments: Beyond The Star” La band sud coreana verrà raccontata da una docuserie in uscita prossimamente su Disney+.

A cura di Andrea Parrella

Star di livello internazionale, idoli assoluti delle folle, i BTS sono ormai una certezza del panorama musicale internazionale. Un seguito così esteso per la boyband sud coreana, che verrà raccontato in una docuserie di prossima uscita sulla piattaforma Disney+ che racconterà proprio l'epopea della band.

Come si chiamerà il documentario dei BTS

Il prodotto, su cui esistono poche informazioni e tantomeno la data d'uscita, viene descritto da alcune fonti come una docu-serie musicale dal titolo “BTS Monuments: Beyond The Star“. La trama del documentario “traccerà l’incredibile viaggio delle icone pop del 21° secolo, i BTS” e includerà “un accesso senza precedenti” alla band negli ultimi nove anni. Nella serie sarà possibile scoprire la vita quotidiana di tutti i membri della band.

Jin e il servizio militare

Nelle prossime settimane arriveranno certamente novità più consistenti rispetto al prodotto ma nel frattempo giorni fa è arrivata un'altra notizia che ha colpito i fan dei BTS e in particolare uno dei componenti, Jin. È stata infatti resa nota la data in cui il componente della band comincerà a prestare servizio militare per la Corea del Sud. Il cantante è il primo della band a cominciare il percorso obbligatorio che partirà tra qualche giorno: alcuni media locali, infatti, hanno scritto che Jin entrerà nel centro di formazione per reclute nella contea di Yeoncheon della provincia di Gyeonggi il prossimo 13 dicembre e che il passo successivo sarà quello dell'incarico ufficiale dopo aver completato la formazione di base. La notizia è stata diffusa da Soompi, che scrive "in precedenza era stato annunciato a ottobre che Jin avrebbe chiesto di annullare il ritardo del suo arruolamento militare e quindi di seguire il processo di arruolamento dell'Amministrazione della forza lavoro militare". BIG HIT MUSIC, allo stesso tempo, non conferma né smentisce, ma si limita a spiegare che la notizia non è semplice da confermare.