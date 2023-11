Tutta la luce che non vediamo, su Netflix: un racconto dolce e struggente tra gli orrori della guerra

A cura di Ilaria Costabile

Tratta dall'omonimo romanzo e best seller di Anthony Doerr, arriva su Netflix dal 2 novembre e diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight la miniserie Tutta la luce che non vediamo. Un titolo esplicativo che racchiude perfettamente il senso di un racconto struggente, una storia di amori diversi che si incrociano gli uni con gli altri, di destini e di mancanze che, in un'atmosfera a suo modo grigia e angosciante come quella della guerra, riesce a far emergere proprio quel bagliore di speranza troppe volte oscurato dalle tenebre in cui, molto spesso, siamo noi stessi ad imbrigliarci.

La storia è quella di Marie-Laurie, (qui interpretata dalla giovane Aria Mia Loberti) una ragazza francese cieca sin da bambina, che insieme a suo padre Daniel (Mark Ruffalo) è costretta a lasciare Parigi a seguito dell'occupazione dei nazisti. È con la guerra, infatti, che si apre la prima delle quattro puntate che compongono la serie: aerei americani sorvolano la Francia e bombardano a più non posso le cittadine che sanno essere ancora occupate dai tedeschi. Il rumore assordante delle bombe e degli aerei in volo, si dissolve pian piano nelle voce pacata e nitida di Marie-Laurie che dalla soffitta della sua casa di Saint Malo, legge alcuni capitoli del libro "Ventimila leghe sotto i mari" trasmettendoli alla radio, un codice che suo zio Etienne (Hugh Laurie) e suo padre le avevano chiesto di seguire per portare avanti la resistenza ai nazisti anche durante la loro assenza.

Con costanza, ogni giorno, sola, spaventata e affamata, ormai in una casa che rischia di sgretolarsi al cadere degli ordigni che piombano dal cielo, Marie Laurie non demorde e una volta aperto il suo libro, legge, si rivolge a suo padre e suo zio, come se potessero ascoltarla, e prega affinché stiano bene, sebbene lei stessa non sappia dove siano. Dall'altra parte della città, un ufficiale tedesco, Werner (Louis Hofmann), ascolta sognante la trasmissione radio di questa ragazza, di cui non conosce né il nome, né il volto, ma a cui si affeziona perché diventa l'unico momento di verità, di evasione e purezza, da una realtà terrificante, nella quale è stato trascinato contro il suo volere quando era ancora un ragazzino, a causa di una dote: la sua capacità nel maneggiare le radio, diventando così uno degli ufficiali più bravi dell'esercito. Ma non per questo crudele, non per questo avaro di emozioni.

Le vite di questi due ragazzi si intrecciano e corrono su binari paralleli fino all'incontro finale che cambierà le sorti della macro-storia. L'amore, come sempre, è l'humus di tutte le grandi vittorie, e in Tutta la luce che non vediamo, di amore ce ne sono sfaccettature diverse e commoventi in egual misura. C'è quello di un padre nei confronti di sua figlia cieca dalla nascita, per la quale costruisce un modellino della città affinché lei stessa con l'aiuto delle mani riesca ad imparare le strade, riconoscere gli angoli, i palazzi a farli suoi pur senza vederli. C'è l'amore di una sorella timorosa per un fratello che, contro i dettami del regime nazista, ascolta le radio straniere di notte per sapere quello che la cultura, oscurantista, non vuole mostrare. C'è poi l'amore tenero, quello tra due giovani che si incontrano e che riconoscono di essere anime affini.

Certamente la serie Netflix non affonda a pieno nella ricostruzione storica, sebbene non manchino riferimenti al nazismo che mettono i brividi per la brutalità e la crudezza di alcune scene, e nonostante l'angoscia della guerra si percepisca in ogni momento. Ma la presenza del male assume anche contorni quasi favolistici, come se un conflitto mondiale non bastasse a far emergere tutta la crudeltà di cui gli uomini sono capaci. Per cui c'è anche un ufficiale della Gestapo che, sin dai primi minuti della serie, come un cattivo qualunque, cerca Marie Laurie perché crede sia in possesso di un diamante speciale che suo padre ha sottratto al museo di Parigi nel quale lavorava. Una storia nella storia, quindi, una malvagità ancor più meschina, perché piccola e irrisoria, che si nasconde alle spalle di una disumanità senza eguali che ha cambiato le sorti del mondo.

"La luce dura in eterno, mentre l'oscurità non arriva a durare neanche un secondo quando accendete la luce" è quello che Marie Laurie ripete alla radio, ricordando le parole di un professore che trasmetteva lezioni sul mondo quando era solo una bambina. Ed è questo, forse, il messaggio intrinseco di una serie che mira a raccontare come quelle che crediamo essere difficoltà, a volte, rappresentino la nostra più grande forza; come l'andare controcorrente ci permette di restare umani, anche quando tutt'attorno l'umanità sta sparendo e infine come "La luce più importante è tutta la luce che non vediamo". Perché anche quando pensiamo di sapere tutto, quando pensiamo di poter cogliere ogni particolare, dobbiamo sempre tener conto che c'è altro che ancora non abbiamo avuto modo di vedere, con o senza l'aiuto dei nostri occhi.