video suggerito

Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum respinge Tolga e poi viene rapita. L’appuntamento è alle ore 14:10 su Canale5. Venerdì andrà in onda anche in seconda serata, alle ore 23:20. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio. Venerdì 30 maggio ci sarà un doppio appuntamento. La serie andrà in onda sia alle ore 14:10 come ogni giorno, che in seconda serata, a partire dalle ore 23:20. Le anticipazioni annunciano numerosi colpi di scena: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum respinge Tolga e poi viene rapita.

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 27 maggio

Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda su Canale5 alle ore 14:10. Can ingoia una delle pillole di Mualla. La paura che possa succedere qualcosa al bambino è grande. Poi la corsa in ospedale e la lavanda gastrica grazie alla quale è fuori pericolo. Oylum è sconvolta per l'accaduto così si scaglia contro Mualla e le intima di non avvicinarsi mai più a Can. Nazan tenta di far fare pace alle due donne. Selin è fuori controllo. Dà fuoco ai vestiti di Tolga e minaccia di fare andare in fiamme anche la casa perché vuole che lui soffra quanto sta soffrendo lei.

Tolga confessa a Selin di amare Oylum: la trama dell'episodio di mercoledì 28 maggio

Tolga confessa a Selin di essersi innamorato di Oylum. Inoltre, si dice convinto di non poterla dimenticare. Considera il matrimonio con Selin un errore. Guzide viene a sapere di quanto è accaduto a Can. Così corre in ospedale. Tratta Nazan con estremo distacco. Nazan prova a chiarire con lei, ma Guzide dovrà affrontare un'amara scoperta. Verrà a sapere, infatti, chi ha boicottato l'impresa di pulizie di Yesim.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 29 maggio

Selin, aiutata da Azra, realizza un'intervista in cui svela tutta la verità sull'amore tra Oylum e Tolga. Il video si diffonde rapidamente grazie alla collaborazione di diverse emittenti televisive. Kahraman, dopo averlo visto, si reca immediatamente nell'ufficio di Tolga per avere un confronto con lui, ma l'uomo non c'è.

Oylum respinge Tolga: le anticipazioni di venerdì 30 maggio

Mentre Tolga sogna di poter finalmente vivere l'amore con Oylum, quest'ultima lo incontra e infrange tutti i suoi sogni. Gli chiede di rispettare la sua decisione: non dovranno vedersi mai più. Yesim tenta di convincere Tarik che la sua attività sia finita nel mirino della criminalità organizzata.

La trama degli episodi in seconda serata venerdì 30 maggio dalle ore 23:20

La trama degli episodi della soap Tradimento che andranno in onda in seconda serata venerdì 30 maggio a partire dalle ore 23:20. Oylum scopre che Selin ha rilasciato un'intervista che la riguarda e va su tutte le furie. Nazan, al contrario, le suggerisce di ignorarla. Selin, intanto, denuncia Tolga alla polizia. L'uomo viene preso in custodia dagli agenti. Interviene Oltan che intima a Selin di smetterla di calunniare Tolga o la caccerà di casa. Behram, marito di Oylum, muore. La donna va a trovare la sua famiglia, mentre rientra però Vahit la rapisce. Mualla non intente rivelare che Behram è morto perciò finge di voler portare suo figlio da un medico svizzero per provare a risvegliarlo dal coma. Kahraman salva Oylum dal rapimento. Selin si reca da Oylum perché è pentita dell'intervista che ha rilasciato. Oylum non la perdona, scoppia una lite furiosa.

Anticipazioni di sabato 31 maggio

Gli episodi in onda sabato alle ore 14:45. Tolga ingaggia Kudret per portare via Oylum. Guzide assicura a Nazan che Kahraman tiene davvero tanto a Oylum. Oylum e il piccolo Can vivono a casa di Mualla. Tuttavia, all'improvviso irrompono degli uomini armati.