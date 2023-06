The Good Doctor 6 finale di stagione, Shaun e Lea diventano genitori Le anticipazioni degli ultimi due episodi di The Good Doctor 6, in onda il 14 giugno su Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Stasera, 14 giugno, Rai 2 trasmetterà gli ultimi due episodi di The Good Doctor 6. La sesta stagione del medical drama si chiude con gli ultimi dei 22 episodi previsti. La serie Tv incentrato sulla figura del giovane chirurgo autistico Shaun Murphy è a un momento di svolta fondamentale, visto che il medico sta per avere il suo primo figlio dalla compagna Lea ed è proprio su questo elemento che si articoleranno principalmente gli ultimi due episodi della stagione. Le puntate saranno disponibile su RaiPlay sia in live streaming che on demand, gratis, dopo la messa in onda lineare, racconteranno proprio le ultime ore prima del parto di Lea, ecco le anticipazioni.

Una bella giornata, le anticipazioni del 21esimo episodio

Al San Bonaventure si profila un giorno molto difficile: i dottori Andrews e Park devono comunicare ai genitori di Nico, un bambino con un sarcoma, che non possono più aiutarlo e che gli rimane solo qualche mese di vita. Nel frattempo, il dottor Murphy tiene sotto controllo l'operato del dottor Glassman senza rendersi conto di quanto il suo mentore sia in difficoltà all'idea di dover abbandonare la professione su cui ha costruito tutta la sua vita.

La trama di "Travaglio d'amore", l'episodio 22

Arriva un momento tanto desiderato: Lea e Shaun stanno per diventare genitori, un evento che coinvolge tutto l'ospedale. Paura e gioia si alternano nei cuori di Lea e Shaun che immaginano il futuro e si chiedono come sarà il loro bambino. Nel frattempo, un tragico incidente coinvolgente i dottori Perez e Kalu richiamando l'attenzione di tutti, compreso il dottor Shaun Murphy.

La settima stagione di The Good Doctor

Intanto la settima stagione di The Good Doctor, sebbene sia nei piani del futuro, non ha ancora una data d'uscita precisa. Proprio tra giugno e luglio dovrebbe essere resa nota la data scelta per la premiere in America, con l'arrivo in Italia poi previsto di certo con alcuni mesi di distanza.

Lo spin off The good lawyer

Oltre alla settima stagione di The Good Doctor, gli appassionati della serie potrebbero essere anche interessati allo spin off della serie Tv, dal titolo The Good Lawyer. Un progetto di cui si parla da tempo e che dovrebbe avere tra i protagonisti Kennedy McMann e Felicity Huffman, ex star di Nancy Drew e Desperate Housewives. Ad annunciarlo, nelle scorse settimane, è stata proprio ABC, che ha fatto sapere di avere in programma una puntata pilota. ABC ha annunciato che verrà realizzato un episodio di The Good Doctor come pilot del nuovo progetto, con lo scopo di introdurre i due personaggi.

Scritto da David Shore e Liz Friedman, con la regia sarà impegnato Ruben Fleischer, The Good Lawyer si incentrerà ancora sulla figura del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) che cerca un aiuto legale per vincere una causa e si affida alla giovane, e promettente, Joni DeGroot (McMann), che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo. Joni, stando a quanto si apprende, è una nuova arrivata nello studio legale quando accetta il caso di Shaun e non ha mai voluto essere trattata in modo diverso, ma i suoi sintomi hanno delle conseguenze sulla sua vita personale e professionale, anche se la sua attenzione per i dettagli le permette di vedere i casi da una prospettiva diversa. La sola cosa non ancora chiarita è se la settima stagione di The Good Doctor verrà effettivamente sostituita dallo spin off o se i due prodotti proseguiranno con due vite separate e, probabilmente, a dircelo potrà essere solo il responso di pubblico.