The Ferragnez, primo episodio: “Tac per l’asma”, Fedez racconta come ha scoperto di avere un tumore Nel primo episodio della seconda stagione della serie, Fedez racconta come ha scoperto il tumore al pancreas. “Siccome sono asmatico, ero in ospedale per una tac ai polmoni”, spiega. “Prima di morire volevo avere un altro figlio, andare all’Eurovision e vincere un Grammy”.

A cura di Giulia Turco

La prima parte di The Ferragnez – la serie 2 è finalmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video. La seconda stagione riprende il racconto della vita familiare di Chiara Ferragni e Fedez da marzo 2022, periodo in cui il rapper ha dovuto fare i conti con la scoperta di un tumore al pancreas. La sua lotta contro la malattia e tutte le paure che sono venute a galla in quei mesi hanno non solo rafforzato il rapporto tra i due coniugi, ma hanno permesso a Fedez di ristabilire le priorità nella sua vita. Al primo posto ci sono sempre la famiglia e i due figli Leone e Vittoria, protagonisti della seconda stagione della serie. “Non ho avuto paura di morire, avevo paura di non essere ricordato dai miei figli, questa era la cosa che più mi spaventava. Mi mandava in tilt”.

Le lacrime di Chiara Ferragni in ospedale

Il primo dei sette episodi disponibili sulla piattaforma da giovedì 18 maggio inizia con il video annuncio di Fedez che, via social, ha fatto sapere di avere un tumore. La notizia in poche ore fa il giro dei media e intorno al rapper si stringe un cerchio di solidarietà commovente. A stargli vicino più di tutti è la sua famiglia. La mamma Luciana e il padre Franco raccontano alle telecamere di Amazon lo spavento vissuto in quel periodo, Chiara Ferragni cerca di essere forte per poter portare avanti il buon umore con i suoi piccoli. Alla fine però il crollo emotivo arriverà anche per lei che, abbracciata al marito sul letto di ospedale poco prima del suo ingresso in sala operatoria, si lascia andare alle lacrime confessando di essere molto spaventata per il futuro. "Sei una roccia", sussurra al marito. "No tu sei una roccia e devi essere tu quella forte", replica lui cercando di consolarla. "Ti amo tantissimo", gli dice prima di ritrovare la forza per accompagnarlo serenamente verso l'operazione.

Come Fedez ha scoperto di avere il tumore al pancreas

Anche in questa stagione torna la figura del terapeuta di coppia che diventa un vero e proprio confidente delle dinamiche relazionali di Chiara Ferragni e Fedez e il mezzo narrativo per portare lo spettatore nel vivo del racconto. A lui, Leone Baruh, il rapper confida come ha scoperto di avere il tumore. “Siccome sono asmatico, ho fatto una tac ai polmoni. Sono arrivato in ospedale due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Per puro caso c’era una dottoressa che si occupa di pancreas, ha guardato il monitor e mi ha consigliato di fare una risonanza magnetica. È venuto fuori che avevo una pallina nel pancreas. Dopo endoscopia mi hanno svegliato dicendomi che avevo un tumore", spiega Fedez. Trascorrerà qualche giorno in ospedale, dopo l'operazione, ma per fortuna la ripresa sarà più rapida del previsto. "Chiedevo a tutti lo scenario peggiore, ho affrontato l’ipotesi di poter morire”, riflette a posteriori. "Mi ero fatto un bigliettino con una lista di cose che volevo fare assolutamente prima di morire. Tra queste: avere un altro figlio, andare all’Eurovision e vincere un Grammy".