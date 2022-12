Sissi 2, le nuove puntate su Canale 5: anticipazioni, cast, trama della serie con Dominique Devenport Sissi – Atto secondo in onda dal 28 dicembre su Canale5. La miniserie in tre puntate è diretta da Sven Bohse. Nel cast tornano Dominique Devenport nei panni di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach e l’attore Jannik Schumann nel ruolo dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

A cura di Daniela Seclì

Sissi – Atto secondo con Dominique Devenport e Jannik Schumann

Sissi – Atto secondo andrà in onda su Canale5 mercoledì 28 dicembre 2022, giovedì 29 dicembre 2022 e mercoledì 4 gennaio 2023. I sei nuovi episodi della serie tedesco-austriaca, concentrati in tre puntate, continueranno a raccontare la vera storia dell'imperatrice d'Austria, sebbene romanzata. Nel cast torna l'attrice Dominique Devenport nei panni di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach e l'attore Jannik Schumann nel ruolo dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Sullo sfondo, l'amore del conte Andrassy per Sissi e una situazione politica in bilico. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Sissi 2, anticipazioni prima puntata del 28 dicembre

Sissi 2, la miniserie in tre puntate

Le anticipazioni della prima puntata di Sissi 2, in onda mercoledì 28 dicembre, alle ore 21:20 su Canale5. Episodio 1 – Sissi dà alla luce il figlio Rudolf, destinato a diventare l'erede al trono d'Asburgo. Intanto, Bismarck intende trascinare l'Austria in guerra. Dunque, Franz si ritrova con le spalle al muro, perché da una parte è necessario riarmare l'impero, dall'altro non ci sono le risorse economiche per farlo. Franz e Sissi chiedono un prestito a Napoleone III, che accetterà di aiutarli. Episodio 2 – Sissi parte per l'Ungheria per chiedere al Conte Andrassy di schierarsi dalla loro parte in caso di guerra contro la Prussia. Non sa che i ribelli ungheresi la attendono per ucciderla.

Sissi 2, anticipazioni seconda puntata del 29 dicembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Sissi 2, in onda giovedì 29 dicembre. Episodio 3 – I ribelli rapiscono Sissi e il Conte Andrassy. Provvidenziale la presenza della contessa Esterhazy, che assistendo al rapimento, avverte le guardie ungheresi, che allertano la corte austriaca. Grunne parte per l'Ungheria e riesce a liberare Sissi e il Conte. Episodio 4 – Il Conte Andrassy incontra Franz e prova a convincerlo a concedere più autonomia al parlamento ungherese perché i ribelli possano appoggiare l'Austria. L'imperatore non si fida di lui. Un nuovo colpo di scena, intanto, è dietro l'angolo. Marie origlia una conversazione in cui il conte Andrassy si scusa con Sissi per averle dato un bacio. Marie lo dice subito a Franz.

Il cast di Sissi 2: attori e personaggi

Dominique Devenport interpreta l’Imperatrice d’Austria

Dominique Devenport interpreta Sissi;

Jannik Schümann interpreta Franz;

David Korbmann interpreta il conte Grünne;

Désirée Nosbusch interpreta l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff interpreta la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati interpreta il conte Andrassy; Murathan Muslu interpreta Ödön Körtek; Amanda da Gloria interpreta la contessa Emanuelle Andrássy; Bernd Hölscher interpreta Otto von Bismarck.

La trama di Sissi 2 e dove eravamo rimasti

Il Conte Andrassy e Sissi

Nella prima stagione della serie Sissi, abbiamo assistito ai primi anni di vita dell'Imperatrice d'Austria-Ungheria. Dall'adolescenza all'incontro con Franz Joseph I D'Austria, di cui si innamora perdutamente. Sissi acconsente a sposarlo, nonostante la sofferenza che le viene inflitta dall'insidiosa vita di corte. Dopo le nozze, sarà afflitta dal dolore per la morte della figlia Sophie e dai tradimenti del marito. Nella seconda stagione, sarà sempre più centrale il ruolo del conte Andrassy, perdutamente innamorato di Sissi. Mentre la situazione politica si fa sempre più instabile e il rischio di una guerra appare imminente.

Dove vedere le puntate di Sissi 2 in replica e in streaming

La seconda stagione di Sissi

La seconda stagione della serie Sissi, va in onda su Canale5. I sei episodi, concentrati in tre puntate, tuttavia, saranno anche disponibili in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, sarà possibile anche assistere alle puntate in replica. Ecco la programmazione completa: