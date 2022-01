Franz innamorato di Sissi, ma nella realtà Jannik Schümann è fidanzato con Felix Kruck

Franz innamorato di Sissi, ma nella realtà Jannik Schümann è fidanzato con Felix Kruck L’attore che interpreta Franz nella serie Sissi ha fatto coming out nel 2020. È fidanzato con l’insegnante di yoga Felix Kruck.

La serie tedesca Sissi è sbarcata in Italia ed è stata accolta con grande affetto da parte del pubblico. In molti stanno sognando, assistendo alla tumultuosa storia d'amore di Elisabetta e dell'Imperatore d'Austria Franz Joseph. Un matrimonio tormentato non solo dalle rigide regole di corte, ma anche da tradimenti, lutti e dolorosi fatti storici. A interpretare l'imperatore Franz Joseph I d'Austria è l'attore tedesco Jannik Schümann.

Sissi, chi è l'attore che interpreta Franz

L’attore Jannik Schümann interpreta Franz nella serie Sissi

Classe 1992, Jannik Schümann ha già una lunga carriera alle spalle. L'attore, che a luglio festeggerà i suoi 30 anni, ha preso parte alla prima serie tv nel 2003. Si intitolava Die Rettungsflieger. Da allora, non si è più fermato. Ha lavorato al cinema, partecipando a film come La scelta di Barbara; Jesus Cries; High Society – Quando gli opposti si attraggono; La conseguenza e, più di recente, Monster Hunter. In televisione, ha partecipato a diverse serie tra cui Cyber Girls, in cui interpretava Nicolas. Poi, ha ottenuto il ruolo del protagonista maschile nella serie Sissi, che ha avuto grandissimo successo. Se la carriera procede a gonfie vele, la sua vita privata non è da meno.

Il coming out di Jannik Schümann, chi è il fidanzato

Felix Kruck è il fidanzato di Jannik Schümann

Se sul piccolo schermo, Jannik Schümann mette in scena con l'attrice Dominique Devenport, l'amore tra Franz e Sissi, nella vita reale è felicemente fidanzato con Felix Kruck. Il 26 dicembre del 2020, ha fatto coming out sui social. Senza ricorrere a troppi fronzoli, si è limitato a pubblicare la prima foto di coppia accompagnata da un cuoricino. Lo scatto è stato accolto da oltre 7 mila commenti e più di 174 mila like. Tra i commenti anche quello della madre di Schümann: "Sono molto, molto orgogliosa di mio figlio". Ma chi è l'uomo che ha fatto innamorare "Franz"? Felix Kruck è un insegnante di Yoga. Dopo aver perfezionato i suoi studi in India, attualmente vive a Berlino. Tiene lezioni private e workshop per aiutare chi si rivolge a lui, a esplorare i propri limiti e a superarli.