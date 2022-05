Rivoluzione Netflix: al via comedy dal vivo e nuovi talent show Il futuro è sempre più in streaming: Netflix andrà in onda con comedy e talent show dal vivo.

Dopo i deludenti risultati dell'ultimo trimestre, Netflix sta provando a cambiare rotta. Dopo le prime indiscrezioni rilanciate da Deadline e The Verge, è lo stesso colosso dello streaming ad ammettere che c'è in atto la pianificazione di primi show in diretta streaming. Eventi speciali con grandi nomi che contribuiranno a mantenere e conquistare nuovi abbonati. A quasi dieci anni dall'esordio in Italia, la piattaforma si prepara a una nuova rivoluzione culturale.

Il futuro di Netflix

L'idea è quella di trasmettere comedy show, ma anche programmi in cui può essere coinvolto direttamente il pubblico con un televoto, pertanto dai reality show a veri e propri format interattivi. L'idea di Netflix è quella di muoversi per tempo al fine di contrastare non soltanto l'avanzata ormai sempre più veloce di Disney+, ma soprattutto la pianificazione futura di Apple+, che negli Stati Uniti dalla prossima stagione inizierà a trasmettere il baseball. A proposito di Disney+ già a febbraio negli Stati Uniti ha mandato in onda una proiezione dal vivo dagli Academy Awards e inoltre è diventata la titolare dei diritti di Dancing With The Stars, che debutterà entro la fine dell'anno.

Netflix con la pubblicità

Netflix affronterà il futuro con l'esordio di un nuovissimo piano tariffario "light": un abbonamento supereconomico che include la pubblicità. Allo studio anche la cancellazione della possibilità di condividere le password per più profili. Un cambiamento importante che è stato anche accelerato dalla necessità di correre ai ripari, per calmierare le perdite: "Per una buona ragione, le persone vogliono opzioni a basso prezzo", si legge nella nota. Dunque, la prossima stagione si preannuncia infuocata con questa nuovissima opzione oltre alla possibilità di fare live show per la prima volta. Il futuro è sempre più in streaming.