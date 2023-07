Reunion del cast di Beverly Hills 90210 per la convention 90s Con: sarà la prima senza Luke Perry Il cast al completo di Beverly Hills 90210 si riunirà il prossimo settembre, in Florida, per la convention 90s Con alla quale già presero parte nel 2016. Per la prima volta parteciperanno all’evento senza Luke Perry. Presenti all’appello, invece, anche Brian Austin Green e Gabrielle Carteris, assenti nelle precedenti reunion.

A cura di Gaia Martino

Il cast di Beverly Hills 90210 si riunirà il prossimo settembre. Gli attori del teen drama per eccellenza si ritroveranno insieme, dopo diversi anni, per partecipare ad un evento, la convention "90s Con" di Tampa, in Florida. Stando a quanto si legge su E!News, i fan avranno la possibilità di incontrarli il 16 e il 17 settembre: sarà un evento epico essendo la prima reunion completa del cast. Per la prima volta, infatti, parteciperanno anche Brian Austin Green e Gabrielle Carteris, David e Andrea Zuckerman nella fiction.

Tutti gli attori di Beverly Hills 90210 alla reunion

I protagonisti della serie Beverly Hills 90210 si riuniranno per la convention 90s Con di Tampa, in Florida, il prossimo settembre. Al panel ci saranno proprio tutti: Shannen Doherty, Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering e Gabrielle Carteris. L'ultima volta che il cast della serie tv più famosa degli anni '90 ha preso parte alla reunion per la convention era il 2016, in occasione della REWind Con, ma all'epoca mancava Doherty, Brenda per gli amanti della fiction, a causa dei problemi di salute che l'avevano colpita e che, ancora oggi, pare non le diano tregua. Nel 2016 era però presente Luke Perry alias Dylan, morto nel 2019 all'età di 52 anni. A settembre 2023 si riuniranno, invece, per la prima volta al cast Brian Austin Green e Gabrielle Carteris, assenti nelle precedenti reunion.

L'amicizia tra Tori Spelling e Jennie Garth

Tori Spelling e Jennie Garth, le attrici che interpretano Donna e Kelly in Beverly Hills 90210, non hanno invece mai smesso di lavorare insieme dopo la fine della serie tv. Il loro legame è proseguito anche fuori dal set, e vive tutt'oggi: insieme hanno dato vita al podcast 90210MG che racconta i segreti e il dietro le quinte della serie cult degli anni '90.