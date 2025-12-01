Perché Vecna in Stranger Things 5 si blocca terrorizzato all’ingresso di una caverna: la teoria dei fan

In una scena dei primi episodi di Stranger Things 5, Vecna si blocca terrorizzato all’ingresso di una grotta e rinuncia a entrarci per paura. Ma perché? Cosa è successo là dentro? La teoria dei fan e la risposta nel prequel della serie Netflix.

Nel quarto episodio di Stranger Things 5, disponibile su Netflix insieme agli altri tre dal 27 novembre, Vecna si blocca terrorizzato all'ingresso di una grotta. Sui social in molti fan si sono chiesti cosa ci fosse dietro la sua paura, talmente forte da fermare il ‘signore' del SottoSopra e farlo desistere dall'inseguire Max per catturarla e riportarla dove dovrebbe stare secondo il suo piano. Ecco quale sarebbe la spiegazione, da non ricercarsi nella serie stessa ma nello spettacolo teatrale prequel, in attesa dell'uscita della seconda parte il prossimo 26 dicembre. Attenzione spoiler.

Nell'episodio 4 di Stranger Things 5, viene rivelato cosa è successo a Max e dove si trova realmente: apparentemente in coma in un letto di ospedale, è in realtà intrappolata nella mente di Vecna, per la precisione in un suo ricordo, lo stesso in cui si trova anche la piccola Holly Wheeler. È infatti proprio a lei che racconta cosa ha vissuto nell'ultimo periodo: a un passo dal fuggire da quel mondo seguendo la musica che l'ha sempre accompagnata, Vecna la rintraccia e inizia a darle la caccia fino all'entrata di una grotta. Qui si ferma terrorizzato senza riuscire a entrare, tanto che Max è certa di essere ormai al sicuro e trasforma quel luogo nella sua ‘casa', in attesa di organizzare un altro piano di fuga.

Il motivo del blocco di Vecna davanti all'ingresso è da ricercarsi nello spettacolo teatrale Stranger Things The First Shadow, che racconta la sua storia quando era ancora Henry Creel. Durante una gita con i genitori, il bambino entra per sbaglio in una grotta in Nevada e lì ha il primo contatto con il Sottosopra e il Mind Flayer, che lo attacca e gli entra dentro. Da quel momento una parte della sua mente sarà controllata da lui e con il passare del tempo acquisirà i poteri che lo trasformeranno in Vecna. Per questo motivo non intende entrare di nuovo in quel luogo, perché è come se dovesse rivivere quel momento, che ha cambiato in modo definitivo la sua vita.