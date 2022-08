Morto l’attore Roger E. Mosely, addio al TC di Magnum P.I. Se n’è andato all’età di 83 anni l’attore diventato iconico per il suo ruolo nella serie Tv in cui recitava al fianco di Tom Selleck. La figlia: “Avrebbe odiato che qualcuno piangesse in suo nome, è il momento di celebrarlo”.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore Roger E. Mosley. Aveva 83 anni e la notizia del suo decesso è stata riportata da TMZ nelle scorse ore. Inevitabilmente Mosley viene ricordato per il suo ruolo più iconico, quello del personaggio di Theodore ‘TC' Calvin nella serie Magnum P.I., dove recitava al fianco del protagonista Tom Selleck. A rendere noto il decesso è stata la figlia dell'attore, che su Facebook ha annunciato l'addio al padre con queste parole: "Roger E. Mosley, mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach Mosley', il vostro ‘TC' di Magnum P.I. è morto alle 1:17 di mattina. Era circondato dalla sua famiglia mentre ha perso la vita in modo pacifico". E aggiunge:

Avrebbe odiato che qualcuno piangesse in suo nome: è il momento per celebrare ciò che ha lasciato per tutti noi. Ti voglio bene papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore sta soffrendo, ma sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore per quasi 60 anni. Mi hai cresciuta bene ed è in buone mani. Riposa in pace.

I ruoli in Tv

In tutto Mosley aveva preso parte a 158 episodi della serie televisiva americana di fine anni Ottanta, nell'arco complessivo di 8 stagioni. Magnum PI non era stata, però, l'unica serie televisiva celebre alla quale aveva preso parte. Pur se con ruoli meno iconici e significativi, negli anni aveva fatto parte del cast di titoli come Love Boat, Sanford andn Son, Kojak, Starsky and Hutch, You Take the Kids, Night Court, Hangin' With Mr. Cooper, Walker – Texas Ranger, Rude Awakening, Las Vegas, Fact Checkers Unit.

Dalla Tv al grande schermo

Nel corso della carriera era stato attivo anche sul grande schermo, prendendo parte a diversi film. Ad esempio aveva lavorato in film come McQ lavorando al fianco di attori come John Wayne e ancora The Greatest, Heart Condition, The Mack, Hit Man, Sweet Jesus e The River Niger.