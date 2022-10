Mina Settembre domina gli ascolti della domenica, oltre 4 milioni di spettatori davanti alla Tv La fiction di Rai1 con Serena Rossi si conferma uno dei prodotti più solidi della rete.

A cura di Andrea Parrella

Ancora un successo per Mina Settembre 2. La fiction di Rai1 è stata il programma più visto della serata, conquistando 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il volto di Serena Rossi continua ad appassionare il pubblico della prima rete e, pur non riuscendo ad avvicinarsi ai numeri della prima stagione, si conferma uno dei prodotti più stabili di Rai Fiction in questa annata in cui la televisione sta affrontando un calo evidente di pubblico, soprattutto per quanto riguarda la prima serata. Mina Settembre chiuderà la seconda stagione la prossima settimana con l'ultima puntata (qui le anticipazioni).

Con il risultato di Mina Settembre, Rai1 tiene a debita distanza Canale 5 che con Greenland ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari al 10.9% di share. A seguire su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 (7.3%). Sono numeri che confermano il peso del programma di Fazio nella serata domenicale, con Rai3 in grado di insidiare il duopolio delle principali reti generaliste, testa a testa con Canale 5.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 801.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 551.000 (3%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4.8% di share. Il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi tiene testa alla concorrenza diretta di La7 con Non è l’Arena che ha segnato il 3.8% con 510.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio di F1 del Messico conferma il grande seguito di questa competizione, visto che la gara è stata seguita da 1.142.000 spettatori (7.1%) mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna l’1.7% con 304.000 spettatori.