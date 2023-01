Mercoledì avrà una seconda stagione, ora è ufficiale: ecco dove e quando Dopo le voci di un passaggio a Prime Video, ora è ufficiale: Mercoledì tornerà con una seconda stagione. Nuovi dettagli saranno diffusi prossimamente.

Dopo le voci che hanno fatto tremare il mondo della serialità circa un possibile passaggio di Mercoledì su Prime Video, Netflix spariglia le carte e annuncia ufficialmente la seconda stagione sulla propria piattaforma. Nuovi dettagli saranno condivisi dalla piattaforma dalla grande "enne" prossimamente, ma intanto è stato lanciato un video Youtube con Jenna Ortega nei panni del personaggio di Mercoledì Addams che fa il punto della situazione e lancia la sfida per una nuova stagione.

La seconda stagione di Mercoledì: quando esce

Alfred Gough e Miles Millar, showrunner e produttori esecutivi della serie, hanno rilasciato un’intervista esclusiva su Tudum.com, il portale legato a Netflix e hanno ufficializzato la seconda stagione: “È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.”

Tutti i record di Mercoledì

Mercoledì è in esclusiva su Netflix ma è una produzione MGM Television (che ha un accordo di distribuzione con Prime Video, ecco perché erano nati i rumors di un possibile passaggio alla piattaforma di Jeff Bezos). Dal momento della sua uscita, a novembre 2022, Mercoledì ha superato Stranger Things nella classifica delle serie più viste di sempre: è al secondo posto nella classifica dei prodotti più popolari in lingua inglese con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni. Più di 182 milioni di famiglie hanno visto la serie dal suo debutto. La serie è tra le prime tre ad aver superato il miliardo di ore di visualizzazione insieme a Stranger Things 4 e Squid Game: è il terzo titolo ad aver raggiunto questo traguardo nei primi 28 giorni. Un successo anche sui social grazie alla celebre scena del ballo di Mercoledì, diventata virale in tutto il mondo. La canzone "Goo Goo Muck" dei The Cramps ha fatto registrare un aumento dello streaming di oltre il 9500% rispetto al mese precedente l'uscita della serie.