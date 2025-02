video suggerito

Lucio Corsi vince Sanremo in Vita da Carlo 3: diffuso il finale alternativo della serie di Carlo Verdone A poco dalla notizia della partecipazione di Lucio Corsi all'Eurovision 2025, Paramount + ha diffuso il finale alternativo di Vita da Carlo 3. Nelle scene tagliate l'artista trionfa al Festival di Sanremo con il brano Tu sei il mattino.

A poco dalla rinuncia di Olly e dall'annuncio della partecipazione di Lucio Corsi all'Eurovision Song Contest 2025, Paramount+ ha diffuso il finale alternativo della serie Vita da Carlo 3: nelle scene tagliate l'artista trionfa al Festival di Sanremo. Carlo Verdone, ospite da Fabio Fazio, aveva rivelato: "Speravo che arrivasse primo, è arrivato in alto. Se fosse arrivato primo, avrei postato il vero finale della mia terza stagione che è stato tagliato, dove Lucio Corsi vinceva il Festival". Attenzione (piccolo) spoiler.

Diffuso il finale alternativo di Vita da Carlo 3: nella nuova versione Lucio Corsi vince Sanremo

Dopo la notizia di Lucio Corsi all'Eurovision 2025, Paramount + ha pubblicato alcune scene tagliate da Vita da Carlo 3. Nel finale alternativo della serie, in cui il cantante recitava gareggiando a Sanremo, l'artista trionfa nel Festival condotto da Carlo Verdone. A dare la notizia è Ema Stokholma, che annuncia il suo primo posto con il brano Tu sei il mattino. Nella versione ufficiale, invece, non viene mostrato il vincitore della kermesse canora, lasciando spazio a un Carlo disilluso e sofferente per una polemica nata poco prima dell'evento.

Le parole di Carlo Verdone a Che Tempo Che Fa

Vita da Carlo 3 per Lucio Corsi è stata quasi una profezia che si autoavvera. Carlo Verdone, infatti, ha voluto l'artista nel cast della terza stagione della sua serie, in cui indossa i panni del direttore artistico del Festival e in cui sceglie proprio Corsi come uno dei cantanti in gara. In un videomessaggio in onda a Che Tempo Che Fa, il regista aveva rivelato:

Speravo che arrivasse primo, è arrivato in alto. Se fosse arrivato primo, avrei postato il vero finale della mia terza stagione che è stato tagliato, dove Lucio Corsi vinceva il Festival. Questa mattina quando ho saputo che è arrivato secondo e ha vinto il Premio Mia Martini sono rimasto contento. Lucio è un cantautore vero, un ragazzo profondo che ama stupirsi e vive in un mondo che lui trasforma in una fiaba. Un ragazzo colto, ha un animo bello, sereno e sincero. È una persona rara. Credo che farà una bella carriera, scriverà cose e cambierà il cantautorato.