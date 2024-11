video suggerito

Lucas Bravo insoddisfatto del suo ruolo in Emily in Paris: “Non mi diverte più interpretare Gabriel” Lucas Bravo, l’attore che interpreta lo chef Gabriel in Emily in Paris, ha raccontato come non sia affatto entusiasta dell’evoluzione del suo personaggio, tanto da pensare anche ad un addio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stata una delle serie più viste su Netflix, Emily in Paris si prepara per una quinta stagione per la felicità dei fan che vogliono sapere come procederanno gli sviluppi amorosi della protagonista. Eppure, sembra che ci sia qualcuno che, in realtà, non è affatto contento di come si sia trasformato il suo personaggio nell'arco delle stagioni, ovvero Lucas Bravo, l'interprete dello chef Gabriel.

Lucas Bravo non è più contento del suo personaggio

L'attore, intervistato da IndiWire, ha raccontato di come non sia affatto contento di come il suo personaggio sia stato modificato, perdendo quell'allure di divertimento e di leggerezza che lo avevano caratterizzato nelle prime stagioni della serie e che, in effetti, avevano permesso che il pubblico si innamorasse di lui. "Non sono mai stato così lontano. Non è più divertente per me vedere un personaggio che ho amato così tanto e mi ha dato così tanto essere trasformato in un guacamole" dice Bravo che, quindi, avrebbe anche ipotizzato di lasciare la prossima stagione, sempre che non ci siano cambiamenti in vista. Quest'ultima ipotesi, però, sembrerebbe piuttosto remota, dal momento che l'attore avrebbe già fatto presenti le sue perplessità alla produzione sottolineando: "Non è più divertente" facendo riferimento al fatto che, soprattutto negli ultimi episodi, il suo personaggio sia diventato più cupo. Sembrerebbe, però, che le condizioni siano molto rigide: "Non si può cambiare una parola, sanno ciò che vogliono e noi dobbiamo rispettarlo".

La quinta stagione tra l'Italia e la Francia

Non resta che aspettare qualche mese per capire se, effettivamente, le richieste di chef Gabriel siano state ascoltate, oppure se avrà deciso di abbandonare per sempre la serie. Dopo il finale di stagione ambientato a Roma, dove Emily ha incontrato un rampollo italiano pronto a farle battere il cuore, parte della quinta stagione pare che sarà ambientata proprio nella città eterna, sebbene lo showrunner Darren Star abbia sempre sottolineato di non voler lasciare Parigi. Una promessa che dovrà mantenere, soprattutto per la tranquillità del Presidente Macron che ha chiesto espressamente di non spostare la location della serie Netflix.