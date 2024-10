video suggerito

L’appello del Presidente Macron: “Emily in Paris resti a Parigi, a Roma non ha senso” Il successo di Emily in Paris ha colpito anche Emmanuel Macron. Il presidente francese, infatti, ha dichiarato in un’intervista che la serie non avrebbe senso spostata dalla Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie più amate e viste su Netflix, da quando è arrivata per la prima volta in piattaforma, c'è Emily in Paris, con protagonista Lily Collins. Gli ultimi episodi della quarta stagione della serie sono stati ambientati a Roma e sembra quasi che, almeno parte della quinta, possa avere come location la città eterna. Eppure c'è qualcuno che sembra essere contrario a questo spostamento geografico, si tratta di Emmanuel Macron.

Macron apprezza Emily in Paris: "È un'ottima iniziativa"

Il presidente francese, in una intervista concessa a Variety ha risposto anche ad alcune domande relative alla serie. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del possibile trasferimento della protagonista nella capitale italiana, ha prontamente risposto: "Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi. Emily in Paris' a Roma non ha senso". Insomma, una presa di posizione piuttosto decisa, d'altronde, il fatto che la serie fosse piaciuta all'Eliseo lo si è evinto anche dalla presenza di Brigitte Macron in un episodio della quarta stagione: "È stata molto contenta di farlo, pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei" ha rivelato Macron parlando del cameo della moglie. E in merito alla serie aggiunge:

Penso che sia buono per l'immagine della Francia. ‘Emily in Paris' è super positivo in termini di attrattività per il Paese. Per quello che mi riguarda, è un'ottima iniziativa".

Il futuro di Emily in Paris

Per queste ragioni, quindi, il presidente francese non avrebbe accolto di buon grado l'idea che possa esserci uno spostamento, definitivo, a Roma. In realtà, almeno stando a quanto dichiarato dallo showrunner della serie, Darren Star, non si è mai parlato di lasciare Parigi in via definitiva. In un'intervista a TvLine, infatti, poco dopo l'annuncio della quinta stagione ha dichiarato:

Proprio nel momento in cui Emily si è sentita a suo agio a Parigi, verrà catapultata in un altro Paese dove sperimenterà alcune differenze culturali. È un mondo completamente nuovo, ma non significa che lasceremo del tutto Parigi.