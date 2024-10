video suggerito

Il sindaco di Roma risponde all’appello di Macron su Emily in Paris: “A Roma sta benissimo, scelga lei” Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha voluto rispondere all’appello del presidente francese Emmanuel Macron, che chiedeva di lasciare la serie tv Emily in Paris a Roma: “A Roma sta benissimo”. Nell’ultima stagione, alcuni episodi erano ambientati nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Netflix e il sindaco di Roma rispondono all'appello di Emmanuel Macron. Il presidente francese ha chiesto che la serie Emily in Paris rimanga a Parigi perché "a Roma non ha senso". Negli ultimi episodi della quarta stagione, la protagonista Emily Cooper visita la Capitale per amore dell'italiano Marcello Muratori. Ben presto però quella che è nata come una fuga d'amore si trasforma in una prospettiva lavorativa. E così, davanti all'opportunità di rimanere in Italia, Emily non ha dubbi.

Le risposte di Netflix e Roberto Gualtieri alle parole di Macron

Con un breve messaggio sui social, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto commentare le parole del presidente francese su Emily in Paris: "Caro Emmanuel Macron, Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei". Anche Netflix, commentando su Instagram un post pubblicato dalla pagina Trash Italiano, ha scritto con ironia: "Eh ma allora è un vizio".

Cosa ha detto Emmanuel Macron su Emily in Paris: "Lotteremo duramente"

In un'intervista al sito americano Variety, Emmanuel Macron ha racconto che è pronto a fare di tutto affinché Emily in Paris rimanga nella capitale francese e non si ‘trasferisca' a Roma: "Lotteremo duramente e chiederemo loro di rimanere a Parigi. Emily in Paris a Roma non ha senso". Il presidente francese ritiene anche che la serie sia una buona immagina della Francia, "un'ottima iniziativa in termini di attrattività per il Paese". In più, in un episodio dell'ultima stagione uscita a settembre compare anche Brigitte Macron, moglie del presidente, a simboleggiare il gradimento dell'intera Francia per l'intera storia, che ne esalta le bellezze.