“Lisa, ti presento Billie”: Billie Eilish e FINNEAS entrano ne I Simpson “Lisa, ti presento Billie” è il quarto corto esclusivo disponibile dal 22 aprile su Disney+. Billie Eilish e FINNEAS saranno le guest star.

Si chiama "Lisa, ti presento Billie" ed è il nuovo cortometraggio annunciato da I Simpson che debutterà venerdì 22 aprile, in esclusiva su Disney+. È l'esordio di Billie Eilish nella Springfield creata da Matt Groening. Con la cantante, premio Oscar e vincitrice ai Grammy, c'è anche FINNEAS aka Finneas O'Connell, fratello maggiore della cantante. La serie tv da record (718 episodi in 33 stagioni) prosegue la sua serie di corti esclusivi per Disney+. La key art del progetto, su sfondo blu, mostra proprio Lisa Simpson e Billie Eilish insieme in uno studio di registrazione. Immancabile, il sassofono di Lisa.

La trama

Nel cortometraggio "Lisa, ti presento Billie", la protagonista è ovviamente la secondogenita della famiglia Lisa Simpson che si ritrova a essere scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas O’Connell mentre cerca un posto tranquillo per esercitarsi con il suo sassofono. Proprio Billie Eilish invita Lisa Simpson nel suo studio per una jam session speciale che non dimenticherà mai.

La produzione

Continua la serie di corti esclusivi de I Simpson prodotti per Disney+. "Lisa, ti presento Billie" è il quarto di una serie che è cominciata con "Il risveglio della forza dopo il riposino", in cui protagonisti erano Maggie Simpson e il franchise di Star Wars. Il secondo corto è stato "The Good, The Bart and The Loki" con Bart Simpson e il personaggio di Loki, del franchise Marvel. Il terzo corto, disponibile dal 12 novembre 2021, è stato "Plusaversary" in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della piattaforma. La serie I Simpson ha battuto ogni record vincendo 34 Emmy Awards, 34 Annie Awards, 9 Environmental Media Awards, 7 People’s Choice Awards e 13 Writers Guild of America Awards, oltre a essere stata la prima serie animata a vincere un Peabody Award e nel 2019 ha ricevuto l’Institutional Peabody Award.