L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: Lino Guanciale nelle prime immagini, la data della serie slitta

La Rai ha diffuso le prime immagini de L'Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, ma la miniserie non andrà in onda come previsto. La messa in onda era fissata per il 13 e 14 gennaio 2025, a ridosso del terzo anniversario dell'arresto del boss mafioso avvenuto il 16 gennaio 2023. Invece, per motivi non chiariti ufficialmente, la programmazione è stata rinviata per "ragioni di opportunità". Non è stata comunicata una nuova data.

Le prime immagini della serie Lino Guanciale

Le immagini diffuse mostrano Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile dell'operazione che ha portato alla cattura di Messina Denaro. Nelle scene rilasciate, il Colonnello sprona la sua squadra ad arrestare il latitante dopo più di vent'anni di ricerche. Un momento di tensione che anticipa il culmine di un'indagine durata decenni.

Accanto a Guanciale, il cast include Levante (Claudia Lagona) nel ruolo della moglie del Colonnello, Leo Gassmann come esperto della squadra investigativa e Ninni Bruschetta che interpreta Matteo Messina Denaro. La regia è di Michele Soavi, la produzione di CamFilm in collaborazione con Rai Fiction su idea di Pietro Valsecchi.

Leggi anche Quante puntate sono di Don Matteo 15 e quando finisce la fiction con Raoul Bova

Lo slittamento della messa in onda su Rai1

La decisione di rinviare la messa in onda proprio in prossimità dell'anniversario della cattura ha sollevato interrogativi. Si ipotizzano "ragioni di opportunità" legate a un periodo migliore per la messa in onda rispetto a questo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Si cercherebbe quindi un momento più adatto, lontano dalla data simbolica dell'arresto.

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva definito il progetto "frutto di un rigoroso lavoro di documentazione e di una messa in scena di grande intensità". Pietro Valsecchi aveva sottolineato come "la cattura dell'ultimo Padrino rappresenta un momento decisivo della storia recente italiana". Dichiarazioni rilasciate quando la programmazione sembrava confermata, ora da ricollocare in un palinsesto che dovrà trovare una nuova finestra per questa miniserie in due serate speciali.

La serie ricostruisce gli ultimi giorni prima dell'arresto del boss, avvenuto il 16 gennaio 2023 presso la clinica La Maddalena di Palermo, dove Messina Denaro si recava per cure mediche sotto falsa identità. Un evento che ha segnato la fine della latitanza del più ricercato boss di Cosa Nostra, durata trent'anni.