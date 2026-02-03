L’Invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro: la storia, il cast e quante puntate sono

Inizia stasera, martedì 3 febbraio, L’Invisibile, in onda su Rai 1: con Lino Guanciale protagonista, la serie tv racconta la cattura di Matteo Messina Denaro. Ecco quante puntate sono, le anticipazioni e il cast al completo.

Parte stasera, martedì 3 febbraio 2026, la messa in onda di L'invisibile, la serie televisiva in programma con i primi due episodi in prima serata su Rai 1 che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro. Con Michele Soavi alla regia, c'è l'attore Lino Guanciale nei panni del colonnello del Ros, Lucio Gambera, mentre Ninni Bruschetta ha il volto del boss mafioso e latitante per 30 anni. La trama racconta l'ultimatum che arriva al colonnello Gambera dopo essere stato tre anni sulle tracce di Matteo Messina Denaro, senza avere risultati: inizierà, allora, una corsa contro il tempo tra nuove scoperte e verità nascoste. La serie tv, ambientata tra Roma e Palermo, vede nel cast anche Claudia Lagona alias Levante, nota cantautrice e scrittrice.

Le anticipazioni della prima puntata: episodio 1 e 2

Nella puntata di L'Invisibile di stasera, martedì 3 febbraio 2026, vanno in onda i primi due episodi. Il colonnello Gambera guiderà la squadra scelta del Ros volta a catturare il boss Matteo Messina Denaro, ma avrà solo tre mesi per chiudere l'operazione. Tra fallimenti e fughe impreviste, il colonnello scoprirà che tra i suoi uomini si nasconde una talpa. Affiderà, allora, a Sancho il compito di sorvegliare la squadra per smascherare l'informatore del boss, prima che sia troppo tardi. Intanto, Gambera dovrà fare i conti con problemi personali legati alla vita privata, che vacillerà per colpa della sua ossessione per l'indagine.

La trama: la storia della cattura del boss mafioso

La trama de L'Invisibile racconta gli ultimi tre mesi di tempo che ha a disposizione il colonnello Lucio Gambera per catturare Matteo Messina Denaro. Dopo numerose operazioni fallite, riceve l'ultimatum: se non risolverà il caso, sarà sostituito. Si attiva allora in una corsa contro il tempo, insieme alla sua squadra, per catturare il boss mafioso: sul suo percorso, però, incontrerà diversi ostacoli, tra cui una sospetta talpa nel suo gruppo di lavoro.

Il cast e i personaggi

Il protagonista della serie tv è Lino Guanciale, nei panni del colonnello Gambera. Ninni Bruschetta presta il volto a Matteo Messina Denaro, mentre Massimo De Lorenzo interpreta il maresciallo Sancho. Leo Gassmann è Ram, esperto di intercettazioni radio, e Giacomo Stallone interpreta Dago, Bernardo Casertano veste i panni di Giove. Noemi Brando è Nikita, Paolo Briguglia è il vice procuratore Paolo Guidoe. Levante interpreta Maria Gambera, moglie del colonnello.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La serie televisiva è composta da quattro episodi che andranno in onda in due puntate, programmate per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1. Da stasera sarà disponibile anche il box set sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Dove è ambientata L'invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro

La fiction è stata girata principalmente tra Roma, Palermo e dintorni. A Trapani le riprese si sono concentrate tra il centro storico, Foro Italico e le vie principali del capoluogo, mentre a Palermo, il set ha toccato varie location tra cui l'ex convento dei Teatini. A Roma, le riprese si sono concentrate principalmente a Castel Sant'Angelo e sul lungotevere.