L’Invisibile, anticipazioni seconda e ultima puntata di stasera: l’indizio su Messina Denaro a casa della sorella

Stasera, martedì 4 febbraio, è in programma su Rai 1 la seconda e ultima puntata di L’Invisibile, la serie tv che racconta la cattura e l’arresto di Matteo Messina Denaro, con Lino Guanciale protagonista. Ecco le anticipazioni.

Questa sera va in onda la seconda e ultima puntata de L'Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la fiction di Rai 1, in programma in prima serata, che racconta l'arresto del boss mafioso, catturato il 16 gennaio 2023, dopo 30 anni di latitanza, e morto il 25 settembre dello stesso anno per un tumore al colon. La serie televisiva vede Lino Guanciale nei panni del Colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra dei Carabinieri del ROS incaricata nell'operazione. A causa di ripetuti fallimenti, dopo essere stato anni sulle tracce del boss, il colonnello riceve un ultimatum: in tre mesi dovrà concludere l'operazione, altrimenti sarà sostituito. Negli ultimi due episodi, grazie a un indizio che troverà a casa della sorella del boss, riuscirà a risalire agli ultimi movimenti del boss. Ecco le anticipazioni.

L'Invisibile, anticipazioni seconda puntata del 4 febbraio

Nella seconda e ultima puntata de L'Invisibile, in onda in prima serata su Rai 1 stasera, martedì 4 febbraio 2026, vanno in onda gli episodi 3 e 4. Dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra del colonnello Gambera sarà a terra. L'operazione proseguirà e il gruppo sarà chiamato a montare un'antenna sul Monte Catalfano per rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offriranno disponibili a condurre la missione, ma saranno colpiti da una tragedia.

L'indizio a casa della sorella del boss darà il via all'operazione finale

Il colonnello e i suoi uomini si infiltreranno a casa di Rosalia, la sorella del boss, per installare le microspie: troveranno un indizio, nascosto in cucina, che cambierà le carte in tavola. Grazie a questo, la squadra cercherà di ricostruire i movimenti del boss degli ultimi mesi: dopo aver analizzato molti dati, troveranno una clinica palermitana nella quale Matteo Messina Denaro si sarebbe recato negli ultimi anni. Troveranno conferma dei loro sospetti e organizzeranno una grossa operazione che raggiungerà il suo culmine la mattina del 16 gennaio.