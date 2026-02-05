Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L’invisibile, Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra la fiction di Canale5 Una nuova vita e la serie di Rai1 L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 4 febbraio.

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 4 febbraio. In prima serata, Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata della miniserie con Lino Guanciale L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Su Canale5, in onda la serie Una nuova vita con Anna Valle. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 4 febbraio.

La sfida degli ascolti TV tra L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro e Una nuova vita. Nella prima serata di mercoledì 4 febbraio, Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata della miniserie L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza e Noemi Brando. Canale5 ha proposto la seconda puntata della serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci. Qui le anticipazioni della terza puntata in onda mercoledì 11 febbraio.

In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Su Rai1 il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Ha giocato Natale per la regione Lombardia. Canale5 ha proposto il consueto appuntamento con La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film What's Love?. Rai3 ha proposto Chi l'ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Italia1 spazio alla partita di Coppa Italia Inter – Torino che si è conclusa 2-1. Rete4 ha trasmesso Realpolitik, programma di Tommaso Labate. Su Tv8, il film Mia moglie per finta. Sul Nove, Little Big Italy.