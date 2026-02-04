Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Affari tuoi 2026

Ad Affari Tuoi, Natale accetta l’offerta: “Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi”, poi la beffa

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia insieme al figlio Alessandro. Dopo aver cambiato pacco per due volte, decide di accettare l’offerta del Dottore da 26mila euro. Nel suo pacco c’era una cifra più alta: quanto conteneva.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Sara Leombruno
2 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Affari tuoi 2026

Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia: viene dalla provincia di Brescia, si occupa di marketing e pubblicità ed è sposato da 30 anni con Nadia. Stasera gioca insieme al figlio Alessandro con il pacco numero 6. Il jackpot di Gennarino vale 6mila euro, l'invenzione di Herbert Ballerina è la pungisveglia.

La partita di Natale insieme al figlio Alessandro

La partita di Natale comincia bene dal pacco numero 4 dell'Umbria, che contiene 200 euro. Dopo va peggio perché trova i 50mila euro, ma non si perde d'animo perché segue Gennarino: il jackpot da 6mila euro è suo. I tre tiri successivi si alternano tra pacchi blu e rossi: 15mila euro, 30mila e la pungisveglia. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre ben 37mila euro, ma il pacchista rifiuta. Fatto fuori il pacco nero, che stasera contiene 50mila euro, Natale fa fuori anche i 200mila: "Quelli prima o poi escono", scherza lui. Poi accetta il cambio e prende il pacco 19, scopre che nel suo 6 c'era la ballerina.

Immagine

Fuori i 20mila e i 100mila euro e i pacchi rossi cominciano a scarseggiare, ora gliene restano solo tre. "Magari hai preso i 300mila", prova a rincuorarlo De Martino, poi gli comunica che per un tiro il Dottore gli offre 25mila euro. Natale rifiuta ma purtroppo poco dopo individua proprio i 300 mila euro e ora la cifra più alta in gioco è quella da 75mila. Su suggerimento di suo figlio, il concorrente cambia ancora il pacco e prende il 17 e fa bene, perché nel 19 c'erano appena 20 euro.

Leggi anche
Lorena ad Affari Tuoi si arrabbia col fidanzato: “Aiutami a scegliere”, e perde il pacco da 100mila euro

Il finale di partita di Natale che accetta l'offerta

Due blu da una parte e due rossi dall'altra, la partita di Natale ora è in equilibrio e chiama il numero 16 del Piemonte: contiene 0 euro e in studio è grande festa. Rifiutati 15mila euro, si va avanti e si arriva al tiro finale con 50 euro e 75mila. Il Dottore offre 26mila euro: "Devo pensare anche a Giulia, che mi ha detto ‘Papi, vieni a casa con i soldi'", Natale accetta. Nel suo 17 c'erano 75mila euro.

Programmi TV
2 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views