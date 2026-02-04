Ad Affari Tuoi, Natale accetta l’offerta: “Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi”, poi la beffa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia: viene dalla provincia di Brescia, si occupa di marketing e pubblicità ed è sposato da 30 anni con Nadia. Stasera gioca insieme al figlio Alessandro con il pacco numero 6. Il jackpot di Gennarino vale 6mila euro, l'invenzione di Herbert Ballerina è la pungisveglia.

La partita di Natale insieme al figlio Alessandro

La partita di Natale comincia bene dal pacco numero 4 dell'Umbria, che contiene 200 euro. Dopo va peggio perché trova i 50mila euro, ma non si perde d'animo perché segue Gennarino: il jackpot da 6mila euro è suo. I tre tiri successivi si alternano tra pacchi blu e rossi: 15mila euro, 30mila e la pungisveglia. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre ben 37mila euro, ma il pacchista rifiuta. Fatto fuori il pacco nero, che stasera contiene 50mila euro, Natale fa fuori anche i 200mila: "Quelli prima o poi escono", scherza lui. Poi accetta il cambio e prende il pacco 19, scopre che nel suo 6 c'era la ballerina.

Fuori i 20mila e i 100mila euro e i pacchi rossi cominciano a scarseggiare, ora gliene restano solo tre. "Magari hai preso i 300mila", prova a rincuorarlo De Martino, poi gli comunica che per un tiro il Dottore gli offre 25mila euro. Natale rifiuta ma purtroppo poco dopo individua proprio i 300 mila euro e ora la cifra più alta in gioco è quella da 75mila. Su suggerimento di suo figlio, il concorrente cambia ancora il pacco e prende il 17 e fa bene, perché nel 19 c'erano appena 20 euro.

Il finale di partita di Natale che accetta l'offerta

Due blu da una parte e due rossi dall'altra, la partita di Natale ora è in equilibrio e chiama il numero 16 del Piemonte: contiene 0 euro e in studio è grande festa. Rifiutati 15mila euro, si va avanti e si arriva al tiro finale con 50 euro e 75mila. Il Dottore offre 26mila euro: "Devo pensare anche a Giulia, che mi ha detto ‘Papi, vieni a casa con i soldi'", Natale accetta. Nel suo 17 c'erano 75mila euro.