Una nuova vita, anticipazioni terza puntata dell’11 febbraio: Vittoria ferita dalla scelta del figlio Matteo

Le anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 11 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Anna Valle, Matteo sarà sempre più confuso e prenderà una decisione che ferirà profondamente sua madre.
A cura di Daniela Seclì
Le anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 11 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Anna Valle, Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Alessandro Tersigni, Luca Capuano e Caterina Vertova non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Vittoria tenterà in tutti i modi di ricostruire il rapporto con Matteo. Tuttavia, il figlio sarà sempre più confuso e prenderà una decisione che ferirà profondamente sua madre. Vediamo le anticipazioni del nuovo episodio di Una nuova vita.

La trama della terza puntata di Una nuova vita
Le anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 11 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel prossimo episodio la situazione di Vittoria continua a precipitare. La donna, infatti, deve fare i conti con gli attacchi da parte della stampa scandalistica. I giornali che si occupano di gossip, infatti, diffondono le sue foto insieme a Diego. Dopo un momento di sconforto, Vittoria si scuote e riprende a lottare per cercare la verità sull'omicidio di suo marito Leonardo Moser. Il suo obiettivo è riconquistare la fiducia di suo figlio e poter finalmente coltivare un rapporto con lui.

La frattura tra Vittoria e Matteo dopo la scelta del ragazzo

Le cose tra Vittoria e Matteo, tuttavia, precipitano. Nonostante la donna faccia tutto il possibile per dimostrare a suo figlio che non è stata lei a uccidere il padre, il giovane è sempre più confuso e in preda al dolore. Così, fa una scelta che infligge a Vittoria una ferita profonda e difficile da sanare. Marco, intanto, tenta di fare sentire la sua vicinanza alla figlia Asia, ma la ragazza non si fida fino in fondo. Inoltre, continua a essere tormentata da sogni del bosco e da quel suono di campanellini che la inquieta.

