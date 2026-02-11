Serie e Fiction
Una nuova vita, anticipazioni quarta e ultima puntata 18 febbraio: nel finale Umberto arrestato, i dubbi di Vittoria

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel finale di stagione della fiction con Anna Valle e Daniele Pecci, Umberto sarà arrestato per omicidio, ma Vittoria non crederà alla sua colpevolezza.
A cura di Daniela Seclì
Una nuova vita, anticipazioni quarta e ultima puntata: la trama del finale di stagione
Una nuova vita, anticipazioni quarta e ultima puntata: la trama del finale di stagione

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel finale di stagione della fiction con Anna Valle, Daniele Pecci, Alessandro Tersigni e Kaspar Capparoni, tutte le domande troveranno una risposta. Attenzione spoiler. Umberto sarà arrestato per omicidio, ma Vittoria è convinta che la verità non sia ancora venuta a galla. La donna, inoltre, aiuterà Asia a scoprire le sue origine, mettendosi con lei alla ricerca di un luogo di cui la ragazza ha avuto una chiara visione.

Una nuova vita, anticipazioni quarta puntata del 18 febbraio

L’ultimo episodio della fiction con Anna Valle
L’ultimo episodio della fiction con Anna Valle

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nell'episodio finale della serie con Anna Valle, il colpo di scena. Umberto, personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, viene portato in carcere. Contro di lui l'accusa di omicidio. Le parole di un testimone, infatti, sembrano non lasciargli scampo. Marco Premoli – interpretato da Daniele Pecci – è certo di avere tra le mani il vero colpevole e che il caso sia ormai chiuso. Vittoria Greco – interpretata da Anna Valle – tuttavia sente che ancora c'è qualche tassello mancante. È convinta che non sia questa la verità.

La visione di Asia e l'aiuto di Vittoria

Una nuova vita, come finisce la serie di Canale5
Una nuova vita, come finisce la serie di Canale5

Nell'ultima puntata di Una nuova vita, poi, Asia Premoli – interpreta da Anna Godina – continua ad avere delle visioni di un luogo nel bosco che, tuttavia, non riesce a riconoscere. Sospetta che quelle immagini che albergano nella sua mente, possano essere legate in qualche modo al ricordo della sua vera mamma. Vittoria non intende starsene a guardare e decide di aiutare Asia a trovare quel luogo che la tormenta. Impegnandosi insieme in questa ricerca riusciranno a risolvere il mistero delle origini di Asia.

